11 000 Artikel am Samstag im Gemeindezentrum.

Burscheid. Am Samstag öffnet in Hilgen-Dünweg Burscheids größter Kinderbasar. Eltern finden dort gut erhaltene Wintergarderobe für ihre Kinder. Insgesamt erwartet das Basarteam rund 11 000 Artikel. Die Verkäufer haben Kleidung für Babys, Kinder und Teenager in den Größen 44 bis 188 angekündigt. Schnäppchen winken beim Spielzeug, das in der Kirche verkauft wird: Brettspiele, Fisher-Price, Lego, Playmobil sowie Kinderbücher. Eltern finden auf dem Basar auch Schneeanzüge, Babyausstattung, Sportartikel und Schuhe.

Der sortierte Basar hat als Besonderheit, dass die rund 70 freiwilligen Helfer jedes zum Verkauf angebotene Teil nach Größen sowie nach Mädchen- und Jungenkleidung ordnen. In diesem Jahr war die Nachfrage der Verkäufer sehr groß, so dass Ware von 112 Familien angeboten wird. Kunden zahlen an einer der Zentralkassen. Der Basar rund ums Kind öffnet am Samstag, von 14 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Hilgen, Dünweg 11.

Auf der Internetseite finden Käufer schon heute erste Fotos. Der Förderverein für die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde veranstaltet den Basar und unterstützt mit 30 Prozent der Einnahmen die Gemeindearbeit mit Kindern und Jugendlichen. Red

rundumskindhilgen.de