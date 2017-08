Laura Steffens ist unter den Reitern der deutschen Equipe einer der wenigen Amateurreiter ohne eigenen Hof. Sie ist schon lange Mitglied des „Kader Junger Reiter“ des Islandpferde-Bundesverbandes IPZV e.V. sowie später des „Bundeskaders der Erwachsenen“ und hat mit konstanten Leistungen und harmonischen Ritten vor allem im Töltpreis auf sich aufmerksam gemacht. Bereits 2009 durfte sie die deutschen Farben bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz vertreten - damals noch als junge Reiterin mit ihrem Pferd Mjölnir vom Waldhof. Damals wurde sie auch Sportlerin des Jahres in Burscheid.

Burscheid. Sie hat’s geschafft: Nach ihren Erfolgen als junge Reiterin in den Jahren 2009 bis 2011 darf die erst 26-jährige Laura Steffens aus Burscheid nun als Erwachsene Sportreiterin Deutschland auf der Weltmeisterschaft der Islandpferde vertreten. In der deutschen Equipe ist sie eine der wenigen, die als Nicht-Berufsreiterin und ohne eigenen Hof diesen Erfolg verbuchen konnte. Diese Woche ging es schon los, denn die Islandpferde-WM findet im holländischen Oirschot vom kommenden Montag an statt – vom 7. bis zum 13. August.

Das Duo ist seit 2011 auf Turnieren im Tölt und im Viergang erfolgreich. Ihre größten Erfolge waren der Deutsche Jugendmeistertitel sowie der Gewinn der Mitteleuropäischen Jugendmeisterschaft im Jahr 2012. Im diesem Jahr konnte sie bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Aegidienberg den Töltpreis gewinnen und sich damit für die Equipe empfehlen.

300 Pferd-Reiter-Kombinationen aus 19 Ländern werden sich in Oirschot einen spannenden Wettkampf liefern. Für die sieben Tage dauernde Veranstaltung werden mehr als 50 000 Besuchern erwartet.

Liebhaber von Islandpferden, Pferdenarren, Tagesausflügler und Familien mit Kindern treffen dort in einem festivalartigen Rahmen aufeinander. Im Anschluss an das Tagesprogramm findet am Samstag eine abendfüllende Gala statt, die mit dem Besten aufwarten kann, was der Pferdesport zu bieten hat.

Am Ende der Woche werden 18 neue Weltmeister prämiert, neun Erwachsene, neun Young Rider. Außerdem werden das beste Team und die beste Zuchtleistung geehrt. Möglicherweise steht Laura Steffens mit auf dem Treppchen.