Die „RBS Allstars“ trainieren unter der Leitung von Giovanna Lombardo und Ilirjana Podrimcak für einen Dance-Contest in NRW.

Burscheid.Die „RBS Allstars“ – eine Hiphop- und Showdance-Gruppe aus Burscheider Mädchen im Alter von 13 bis 19 Jahren – nehmen dieses Jahr am DAK-Dance-Contest teil und hoffen auf Burscheider Unterstützung.

Die Tanzgruppe ist erst langsam nach den Sommerferien im vergangenen in ihrer jetzigen Zusammensetzung entstanden. Der RBS Burscheid (Rehabilitations- und Behindertensportverein Burscheid) bietet im Jugendbereich verschiedene Tanzgruppen an, bei denen es nicht nur um Leistung, sondern vor allem um Freude am Sport, Stärkung des Selbstbewusstseins und Erlernen von Teamfähigkeit und Körperbewusstsein geht.

Die Tanzgruppen waren zunächst aus sehr unterschiedlichen Altersklassen gemischt bis aufgrund der Menge und auch der zu unterschiedlichen Fortschritte die Gruppen aufgeteilt wurden. Die RBS-Allstars bestehen aus ungefähr 14 Mädchen und trainieren jeden Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr im großen Saal des Jugendtreffs Megafon.

Ilirjana Podrimcak (25, Übungsleiterin in Ausbildung) und Giovanna Lombardo (43, Übungsleiterin) glauben fest an die Begabung ihrer Allstars. Die Mädchen haben ein gemeinsames Motto: „Party people make some noice!“ Die Trainerin schreit es hinaus und die Gruppe antwortet jubelnd mit einem gewaltigen „Yeah!“ „Das stärkt den Zusammenhalt der Gruppe, auch wenn sie mal nicht so gut drauf ist,“ beschreibt Trainerin Ilirjana Podrimcak, „die Gruppe ist wie eine Familie zusammengewachsen, es macht Spaß mit den Mädels zu tanzen.“

Zunächst mussten sie gemeinsam eine Tanzchoreographie ausarbeiten und ein Kurzvideo drehen, um dieses auf der Internetseite der Krankenkasse DAK hochzuladen, damit sie an dem Dance-Contest teilnehmen konnten. Sie sind in der Gruppe „Pre-Champs“ und der Altersklasse „Young Teens“ angemeldet.

Die jungen Frauen brauchen die Unterstützung der Burscheider

Ihr Ziel ist es, beim NRW-Finale im Centro in Oberhausen am 7. Juli dieses Jahr dabei sein zu dürfen. Bereits seit dem 30. April ist das Tanzvideo online zu sehen. Man kann zum DAK-Dance-Contest 2018 abstimmen noch bis einschließlich morgen. Am Montag gibt es das Ergebnis des Wettbewerbes. Voten kann man auf der Seite www.dak-dance.de, über Facebook und Instagram.

„Das Finale wäre einfach ein Traum für uns!“ schwärmen Chelsea und Giulia, „und dafür brauchen wir dringend Unterstützung. Burscheid, bitte stimmt für uns!“