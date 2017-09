Gründer wollen weitere Förderer gewinnen und Spendenquittungen ausstellen, auch damit die Eintrittsgebühren attraktiv bleiben.

Burscheid. 2011 holten zwei Elternpaare den Mitmachzirkus Proscho zum ersten Mal nach Burscheid. Jetzt wollen sie einen Verein gründen, damit eine bessere finanzielle Grundlage vorhanden ist. Hintergrund: An Spender ist besser als Verein heranzukommen, damit die Gönner auch eine Spendenquittung bekommen und den Betrag steuerlich geltend machen können.

Sieben Mitglieder braucht ein Verein, um in das Vereinsregister eingetragen zu werden. „Sechs Leute habe ich schon“, sagt Peter Kaiser und ist sich sicher, dass zur Vereinsgründung am Dienstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Hotel Restaurant Zur Heide noch deutlich mehr als ein weiteres Mitglied erscheinen wird.

Peter Kaiser ist einer von vier Gründern des Ferienprojekts. Es startete im Jahr 2011 – noch als Schulprojekt. Als die Drillinge des Ehepaares Peter und Bettina Kaiser noch zur Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule nach Hilgen gingen, holten die Eltern zusammen mit dem Ehepaar Allkämper den Mitmachzirkus Proscho zum ersten Mal nach Burscheid. Im folgenden Jahr sollten dann alle Kinder in und um Burscheid die Möglichkeit haben, von den Profi-Artisten zu lernen. Der Zirkus Proscho aus Rothenburg o. d. T. wird von der Artistenfamilie Maatz geleitet und zeigt auch eigene Vorstellungen.

Was dann folgte war zunächst keine Erfolgsgeschichte. Roman Allkämper und Peter Kaiser machten sich auf die Suche nach Partnern, stießen aber bei den örtlichen Vereinen entweder auf taube Ohren – oder man scheute das Risiko. Immerhin rund 10 000 Euro kostet die einwöchige Ferienaktion. Der Mitmachzirkus konnte dennoch stattfinden. Mit Hilfe von Sponsoren und der Schirmherrschaft des Bürgermeisters charterten die Familien den Zirkus auf eigenes Risiko. Der Erfolg blieb nicht aus: „Wir haben im ersten Jahr einen Verlust eingefahren. Seitdem kommen wir immer etwa bei null raus.“

Peter Kaiser hat den Zirkus für die nächsten 15 Jahre reserviert

Den Zirkus hat Peter Kaiser „für die nächsten 15 Jahre“ reserviert. Er wird in den nächsten Jahren weiter in der ersten Ferienwoche in Burscheid gastieren. Termine bis 2020 stehen fest. Mit dem neuen Platz in Hilgen-Heide sind Teilnehmer wie auch Organisatoren sehr zufrieden. Das Hotel-Restaurant Steffen und der Schützenverein unterstützen sie bei ihrer Tätigkeit.

Mit der Vereinsgründung hofft das Team auf eines bessere finanzielle Grundlage. Wird der Verein als gemeinnützig anerkannt, kann er Spendenquittungen ausstellen. Auch öffentliche Fördermittel könnten die Preise für die Teilnehmer senken und die Ausstattung verbessern.

Zu den Gründungsmitgliedern werden nach Angabe von Peter Kaiser seine Gattin Bettina, Roman und Nadine Allkämper, Claudia Graff und der Steuerberater von Kaiser gehören.