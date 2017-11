Werke der Gruppe „2 & 2 Kreative“ sind am 2. und 3. Dezember in der Lambertsmühle zu sehen. Die Künstler bringen über 40 Werke mit in die historische Stätte.

Burscheid. Nach einjähriger Unterbrechung stellt die Burscheider Künstlergruppe „2 & 2 Kreative“ am 2. und 3. Dezember wieder in der Lambertsmühle aus. 2012 hat sich die vierköpfige Gruppe zusammengefunden. „Wir saßen bei den Vorbereitungstreffen für Kunst im Schaufenster in dieser Konstellation immer zusammen“, erläutert Roland Schwamborn. „So ist unsere Gruppe entstanden.“

Bürgermeister Stefan Caplan wird die Ausstellung in dem historischen Ambiente an dem Samstag um 14 Uhr eröffnen. Wer es an diesem Tag nicht schafft, bis 18 Uhr in der Mühle vorbeizuschauen, hat am darauf folgenden Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr die Möglichkeit. Zu sehen werden über 40 Werke der Künstler sein.

Beispielsweise realistische Malerei von Roland Schwamborn. „Mich inspirieren Fotografien aber auch Objekte, die ich in der Realität wahrnehme.“ Alle Techniken, alle Farben, alle Materialien kommen zum Einsatz. Auch Hardy Hasenjäger widmet sich der realistischen Malerei. 2004 hat er mit Aquarellen begonnen. „Seitdem habe ich viele Lehrer gehabt und Schulen besucht.“ Acryl und Öl kommen seitdem auch bei ihm auf die Leinwand. Eins seiner größten Werke („Römischer Alltag“) hat ein Format von 90 mal 120 Zentimeter und wird in der Mühle zu sehen sein.

Den direkten Gegensatz zu den beiden Männern der Gruppe bildet Gabi Brock. „Ich male nur abstrakt“, sagt sie, ergänzt aber: „Schön ist wenn man auch etwas erkennt.“ Inspirieren lässt sich sich häufig in Museen. Ihre Auffassung: „Man muss einfach den Mut haben, etwas auf die Leinwand zu bringen.“

„Ich male – bis auf Aquarell – alles“, sagt die zweite Frau der Gruppe, Marita Albertz. Alle Techniken wendet sie an und bildet sich online weiter. In die künstlerische Welt taucht sie mit Musik ein. Freddie Mercury hört sie beispielsweise gerne. „Ich bin immer offen für etwas Neues.“