Sieben Judosportler von BTG und TGH sind erfolgreich bei den Meisterschaften im Kreis im Einzel angetreten. Sie dürfen am nächsten Wochenende zur Bezirksmeisterschaft nach Swisttal reisen.

Burscheid. Drei Judoka der Burscheider Turngemeinde (BTG) konnten sich bei den Kreiseinzelmeisterschaften der Altersklasse U13 in Rösrath für die Bezirksmeisterschaften in Swisttal qualifizieren.

Nemanja Dommers und Marco Lennartz holten sich jeweils den Titel, Yendrik Zyball wurde Vizekreismeister. Dommers und Zyball mussten in der gleichen Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm antreten und trafen nach Siegen im Finale aufeinander. Im internen Duell hatte Dommes die Nase vorn und wurde Kreismeister. Zyball musste sich mit dem Vizemeistertitel begnügen. Lennartz erwischte in seiner Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm nur einen Gegner. Er dominierte seinen einzigen Kampf von Beginn an und sicherte sich verdient die Goldmedaille. Konstantin Janke unterlag seinem Kontrahenten in der höchsten Gewichtsklasse über 55 Kilogramm. Damit verpasste er als einziger des angetretenen BTG-Quartetts die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften, die am kommenden Wochenende in Swisttal ausgetragen werden.

Auch von der TG Hilgen traten zwei Judoka bei den Meisterschaften an

Bei den Kreiseinzelmeisterschaften traten am vergangenen Samstag auch zwei TGH- Judoka erfolgreich an, die ebenfalls vom TV Hoffnungsthal ausgerichtet wurden. Zwei weitere Kämpfer fielen kurzfristig wegen Krankheit aus.

Ida von Grünberg (bis 22 kg) gewann in der U10 kampflos den ersten Platz. Jens Malischke (bis 46 kg) hat sich in der U13 behauptet, indem er gegen zwei von drei Gegnern mit Ippon gewann, so dass er den zweiten Platz erreichte. Für die neuen Trainer Alexander Mischke und Lara Hartmann war es der erste Wettkampfeinsatz. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, wünschen uns für die Zukunft aber eine höhere Teilnehmerquote“, erklärten sie paa/Red