Festveranstaltung ist für Februar im Haus der Kunst geplant.

Burscheid. Auch in diesem Jahr möchte die Stadt Burscheid die Ehrung des Burscheiders, der Burscheiderin oder der Burscheider Gruppe des Jahres vornehmen. Gesucht werden deshalb jetzt Menschen die sich besonders im sportlichen, sozialen, kulturellen oder karitativen Bereich eingesetzt haben..

Bis zum 1. Oktober nimmt die Stadtverwaltung Vorschläge entgegen. Die benannte Person oder Personengruppe muss Einwohner der Stadt Burscheid sein oder sich ehrenamtlich in oder für Burscheid engagieren; es können auch Jugendliche und junge Leute sein. Auch Burscheider, die sich international in Krisengebieten betätigen, können benannt werden.

Vorschläge sind schriftlich auf maximal einer DIN A 4-Seite entweder per Email an buergermeister@burscheid.de oder an die Stadt Burscheid, Bürgermeister Stefan Caplan, Höhestraße 7-9, 51399 Burscheid, einzureichen. Die folgenden Angaben müssen enthalten sein: Name, Adresse und Telefonnummer der vorgeschlagenen Person/Personengruppe, Beschreibung des Engagements, sowie Name, Anschrift und Telefonnummer des Vorschlagenden.

Eine Auswahlkommission, bestehend aus Repräsentanten der Kirchengemeinden, dem Arbeitskreis Kinder- und Jugendarbeit, dem Integrationsrat, dem Seniorenbeirat, dem Beirat Inklusion, der Arbeitsgemeinschaft Musik, dem Stadtsportverband Burscheid sowie dem Bürgermeister berät Ende Oktober über die eingereichten Vorschläge. Die Entscheidung der Auswahlkommission wird dem Rat im November 2018 in nichtöffentlicher Sitzung vorgelegt.

Die Festveranstaltung soll im Februar 2019 im Haus der Kunst stattfinden. Red