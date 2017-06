54 Institutionen freuen sich während einer Feierstunde in der Kita Sonnenblume über Beträge jeweils ab 500 Euro.

Burscheid. Mit einer Demonstration zur Funktion eines so genannten Defibrillators zur Rettung von Herzinfarktpatienten haben Mitglieder der DLRG gestern die Übergabe der Beträge aus der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln anschaulich gemacht. „Damit wollen wir zeigen, dass wir nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch Wissen liefern können“, erklärt Stiftungsreferentin Sabine Claßen am Donnerstag während einer Feierstunde in der Kita Sonnenblume.

Tatsächlich werden auch zwei Defibrillatoren von dem Geld angeschafft. Einen entsprechenden Zuschuss aus der Stiftung gibt es für den Behindertensport BS Burscheid (für die Karl-Zimmer-Halle) und die Turngemeinde Hilgen (für die Kuno-Hendrichs-Sportanlage). Damit die Hemmungen im Umgang mit dem Gerät weggenommen werden, durften Interessenten die Anwendung des Lebensretters selbst testen.

Insgesamt wurden 62 357 Euro an 54 Vereine und Institutionen ausgeschüttet. Bürgermeister Stefan Caplan, Vorsitzender des Kuratoriums der Burscheid-Stiftung, und Christian Bonnen, Stiftungsvorstand und Mitglied des Vor tands der Kreissparkasse, übergaben die Fördermittel gestern Nachmittag in der Kita. Mindestens 500 Euro erhielt jeder Begünstigte. Im Bereich Kultur wurden insgesamt 19 200 Euro für 17 Projekte ausgeschüttet. Im Bereich Soziales 16 650 Euro für 24 Projekte – die Kita Sonnenblume beispielsweise für moderne Medien zur Erstellung von Bildungsdokumentationen.

In den Bereich Sport fließen insgesamt 25 507 Euro in zwölf Vereine. Die Stiftung übernimmt zudem jährlich die Kosten, die den einzelnen Sportvereinen für die Nutzung der städtischen Sportstätten in Rechnung gestellt werden. Und die Vereine erhalten Zuschüsse zu ihren Übungsleiterkosten oder zur Anschaffung von Sportgeräten.

Der Initiativkreis Hilgen lebt erhielt 1000 Euro zur Landschaftspflege am Buswendeplatz Hilgen und an der Balkantrasse. hmn

Alle Fördermittelempfänger:

BV Burscheid (Zuschuss zur Anschaffung von 2 Spielerkabinen

Behindertensport), BS Burscheid (Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Defibrillators sowie zur Ausbildung neuer Übungsleiter), Burscheider Badminton Club (Zuschuss zu den Aktivitäten der Jugendabteilung, Mixed Turnier, Trikots, Bälle Trainerkosten), Burscheider Pänz (Zuschuss zur Anschaffung eines Outdoor

Trampolins für den Spielplatz an der Carl-Lauterbach Straße), Burscheider Schützenverein (Zuschuss zum Projekt "Bogensport" - Bewegung und Konzentration - an der Johannes-Löh-Gesamtschule), Burscheider Tafel (Zuschuss zur wetterfesten Gestaltung der Essensausgabe), Burscheider Turngemeinde (Zuschuss zur Finanzierung der Gruppenhelferausbildung), Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis (Zuschuss zur Anschaffung von zwei Ausruhsesseln für demenzkranke Menschen), Kita Sonnenblume (Zuschuss zur Anschaffung moderner Medien zur Erstellung der Bildungsdokumentation), Chorgemeinschaft Burscheid (Zuschuss zum geplanten Konzert im Rahmen der Konzertreihe "Klangwege"), Damenchor Dürscheider Dreiklang (Zuschuss zu den geplanten Konzerten in Burscheid

2017), DLRG Ortsgruppe Burscheid (Zuschuss zur Anschaffung und Modernisierung der Ausstattung in Ausbildung und Einsatz), Elterninitiative Rasselbande (Zuschuss zur Anschaffung eines Sichtschutzes), Elterninitiative Sterntaler Burscheid e.V. Zuschuss zur Anschaffung einer kindgerechten Küchenzeile), Evangelische Kirchengemeinde Burscheid (Zuschuss zum Theaterprojekt für Kinder und Jugendliche, "Theater der Kulturen"), Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus (Zuschuss zur Aufführung des Luthermusicals), Evangelisches Altenzentrum Luchtenberg-

Richartz-Haus (Zuschuss zur Durchführung eines Mit-Mach-Konzertes im Rahmen der Burscheider Demenzreihe 2017), Förderverein Betreuungsangebote in Burscheid (Zuschuss zur Umweltwoche 2017 und zu Tagesausflügen in den Sommerferienfreizeiten), Förderverein Bullerbü (Zuschuss zur Gestaltung des Außengeländes mit Rollrasen), Förderverein der Jugendfeuerwehr Burscheid (Zuschuss zur Anschaffung eines "Übernachtungspaketes" für die Jugendfeuerwehr), Förderverein der Stadtbücherei Burscheid (Zuschuss zu den Projekten 2017/2018), Freie evangelische Gemeinde Hilgen (Zuschuss zur Durchführung des Projektes "Angehängt 2017" ein Bauwagen für die Royal Rangers), Freikirchliche evangelische Gemeinde Burscheid (Zuschuss zu Anschaffungen und Aktionen der Kinder- und Jugendgruppen und Fortbildung der Mitarbeiter), Freikirchliche evangelische Gemeinde Burscheid (Zuschuss zur Außengestaltung des denkmalgeschützten Gemeindehauses Weiherstraße 5), Freundes- u. Förderverein Luchtenberg-Richartz-Haus (Zuschuss zur Anschaffung eines Flügels), Hilgener Schützenverein (Zuschuss zur Modernisierung/Instandsetzung der Schießhalle), Initiativkreis "Hilgen lebt" (Zuschuss zur Landschaftspflege im Bereich Buswendeplatz Hilgen und Radweg Balkantrasse), Altengerechte Quartiersentwicklung (Zuschuss zu Veranstaltungen im "Treffpunkt alter

Bahnhof" und Durchführung des Ortsfestes in Ösinghausen), Kita Schützeneich (Zuschuss zum Projekt "Abenteuer Bewegung" für das Außengelände des Familienzentrums), Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius (Zuschuss zur Anschaffung von Faltpavillons und Bierzeltgarnituren), Kindertagesstätte Kunterbunt (Zuschuss zur Anschaffung von verschiedenen Spiel- und Lernmaterialien sowie neuen Kinderstühlen), Kleine Strolche (Zuschuss zur Erneuerung der Spielanlage auf dem

Außengelände), Verein Kulturen in Burscheid (Zuschuss zur Anschaffung eines Pavillons samt Ausstattung), Kulturverein Burscheid (Zuschuss zur technischen Ausstattung des Badehauses), Kulturverein Burscheid (Zuschuss zur Durchführung der Bergischen Erzählkonzerte für Kinder), Kulturverein Burscheid (Zuschuss zu den kulturellen Veranstaltungen der Saison 2017/2018 im Burscheider Badehaus), Ländlicher Reit- und Fahrverein Burscheid-Paffenlöh (Zuschuss zur Anschaffung von Springmaterial), Männergesangverein Dürscheid (Zuschuss zum Frühjahrskonzert des Männerchores), Musicalische Academie (Zuschuss zu den Aktivitäten 2017/2018), Musikschule Burscheid (Zuschuss zur Förderung des Ensemblespiels für Bläser/Streicher/Gitarristen), Ökumenisches Hospiz Hausbetreuungsdienst

Burscheid (Zuschuss zu Fort- und Ausbildungsmaßnahmen derehrenamtlich Tätigen),

Orchesterschule Burscheid (Zuschuss zur Finanzierung von Sonderproben zur Teilnahme am Wettbewerb "Jugend musiziert") Orchesterverein Hilgen (Zuschuss zum Serenadenkonzert am 8. Juli 2017 in der Kirchenkurve, Pro Familia (Zuschuss zu den entstehenden Kosten für die neu zu besetzende Ärztinnenstelle), Pro Pänz Grundschule Dierath (Zuschuss zur Anschaffung weiterer Lehr- und Lernmittel für die "Talentschmiede", Quartettverein Wiehbacher Echo Heddinghofen (Zuschuss zur Durchführung eines geplanten Konzertes im Sommer 2018), Schulverein der Montanusschule Burscheid (Zuschuss zur Anschaffung von Material für den Bau

eines neuen Spielehauses mit Schaukel auf dem Schulgelände), Tennisclub Grün-Weiß Burscheid (Zuschuss zu den Vereinsaktivitäten 2017 im Kinderund

Jugendbereich), Tri-Café (Zuschuss zur technischen Ausstattung des Cafes), TTC Grün-Weiß Burscheid (Zuschuss zur Unterstützung des TTC mit Eigenmitteln), Turnerbund Groß-Oesinghausen (Zuschuss zur Anschaffung von Sportgeräten), Turngemeinde Hilgen (Zuschuss zu den Aktivitäten der Jugendabteilung und zur Anschaffung eines Defibrillators).