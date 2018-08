Die Kinderkirmes bei den Schützen ist die erste Veranstaltung des neuen Vereins. Auch eine Silvester- Party ist im Angebot.

Burscheid. Nach einer halbjährigen Anlaufphase startet der im März gegründete und inzwischen auch eingetragene Verein „Burscheid Live“ nun so richtig durch. So stehen bis zum Jahresende eine Umweltaktion, die Teilnahmen am Burscheider Schützenfest und dem Burscheider Stadtlauf sowie als erste eigene große Veranstaltung eine Silvesterparty im Schützenhaus auf dem Programm.

Den Beginn macht am 2. September die Kinderkirmes des Schützenvereins auf dem Penny-Parkplatz an der Hauptstraße, wo der Verein die Schützen nicht nur bei der Organisation unterstützt, sondern die Kirmes auch betreuen und dazu mit zwei eigenen Ständen – Streichelzoo sowie Waffeln, Popcorn und Zuckerwatte – vertreten sein wird. „Wir sind sehr gespannt, wie diese Kinderkirmes an dem Sonntag angenommen wird. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich in meiner Jugend immer sehr gerne zur mehrtägigen Kirmes auf den Schützenplatz gegangen bin. Ich hoffe, die Schützen und wir können diese alte Tradition wieder ein wenig aufleben lassen“, sagt Vorsitzender Uwe Graetke. Ein riesengroßes Piratenschiff mit Krake, eine Rollenrutsche, eine Hüpfburg und mehr versprechen viel Spaß für die Kinder.

Mit einem Stand auf dem Marktplatz beteiligt sich „Burscheid Live“ auch beim Burscheider Stadtlauf“ am 7. Oktober. Dort werden Obst, Smoothies und Säfte angeboten. Am Nachmittag wird zudem die in Burscheid inzwischen bestens bekannte Fußball-Freestylerin Nina Windmüller ihre Kunststücke präsentieren. Eine Woche später wird der Verein unter der Anleitung von Förster Karl Zimmermann mit der DLRG-Jugend des Ortsverbandes Burscheid Nistkästen bauen.

Zu einer großen Silvesterparty im Schützenhaus mit Live-Acts, DJ und Buffet laden „Burscheid Live“ und „Elpema“ – das Management von den DSDS Stars Laura van den Elzen und Mark Hoffmann – zum Jahresende ein. Außer Laura und Mark werden die Burscheider Sängerin Jacky Elaine und das Duo Pure Temptation an dem Abend auftreten.

Auch für 2019 laufen Vorbereitungen des Vereins. Neben der Teilnahme an der Burscheider Umweltwoche im Mai gilt dies insbesondere für das Burscheider Altstadtfest am 15. und 16. Juni nächsten Jahres, das „Burscheid Live“ ins Leben gerufen hat. Red