Am Wochenende wurde in Köln der CSD mit einer großen Parade und dem Straßenfest in der Altstadt gefeiert.

Köln. Bunt ist das Treiben beim CSD rund um den Heu- und den Alter Markt in Köln. Bunt sind auch die Farben der Regenbogenflagge, die am Rathaus genauso gehisst wurde wie auf der Deutzer Brücke und vor der Uni. Dass bunt auch heute noch nicht selbstverständlich ist, zeigt der zunehmende Populismus in Ländern wie Ungarn, Italien und der Türkei. In vielen Ländern der Erde bringen sich Menschen in Lebensgefahr, wenn sie sich zu ihrer sexuellen Neigung bekennen.

So wurde in Kölns Partnerstadt Rio de Janeiro mit Marielle Franco auf offener Straße eine Ratsfrau des Stadtparlaments und Vorsitzende einer Kommission für die Aufklärung militärischer Interventionen erschossen. Sie war in ihrer Heimatstadt die Stimme für Minderheiten wie Homosexuelle, Schwarze und Slumbewohner. Die Auftraggeber der Mörder konnten bis heute nicht ermittelt werden.

Flüchtlingsgruppe zieht bei der Parade mit durch Köln

Was es bedeutet, sich zu outen und zur eigenen Sexualität zu stehen, wissen die Gäste des CSD aus den Kölner Partnerstädten wie Iris Lima aus Rio oder Gül Içel aus Istanbul, die von einem deutlich veränderten Klima für Schwule und Lesben unter Präsident Erdogan berichtet. Zusammen stehen sie mit den Veranstaltern des Cologne Pride sowie Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten von NRW, Joachim Stamp (FDP), bei der Eröffnung des Straßenfestes auf der Bühne auf dem Heumarkt.

Familienminister Stamp ist an diesem Tag nicht wie sonst üblich im Anzug unterwegs, sondern trägt ein gelbes T-Shirt mit dem Aufdruck „Grenzenlos Queer“. „Mit diesem T-Shirt werden am Sonntag erstmals Flüchtlinge bei der Parade unterwegs sein. Für sie bedeutet es großen Mut, sich zu ihrer Sexualität zu bekennen. Aus Solidarität zu diesen Menschen trage ich heute dieses T-Shirt“, sagt Stamp unter dem Beifall der Besucher vor der Bühne.

„Coming-out in deinem Style“ ist das Motto des diesjährigen CSD, der gestern mit der großen Parade mit 130 Wagen seinen Höhepunkt erlebte. Dabei ist die Zahl der Gruppen bei der Demonstration für mehr Respekt, Toleranz und Anerkennung um 40 Prozent gestiegen.

„Mit dem zunehmenden Populismus in Europa sind auch unsere Rechte hier in Deutschland in Gefahr. Für jeden ist die Liebe individuell, wie bei diesem großartigen Fest der Gemeinsamkeit. Nur bei Frieden und Freiheit ist es möglich, so zu feiern wie hier in Köln“, sagt Jens Pielhau, Vorsitzender des Kölner Lesben- und Schwulentags, der den Cologne Pride mit dem CSD veranstaltet.