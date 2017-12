Das Musical „Hairspray“ gastiert am 17. Januar um 19.30 Uhr im Forum. Darin geht es auch um Rassismus in den 1960er Jahren.

Leverkusen. Anfang der 1960er Jahre in Baltimore: Die mollige Schülerin Tracy Turnblad hat nicht nur einen Hang zu voluminösen Frisuren, sondern auch einen sehr großen Traum. Sie will unbedingt in ihrer Lieblings-Fernsehsendung „The Corny-Collins-Show“ mittanzen. Ihre desillusionierte Mutter Edna ist allerdings skeptisch und möchte Tracy vor Spott und Enttäuschung bewahren. Mit Talent, Hartnäckigkeit und einer Portion Glück setzt sich Tracy jedoch im Casting durch und wird – gerade wegen ihres Aussehens und ihrer Natürlichkeit – quasi über Nacht zum Vorbild vieler Teenager; sehr zum Missfallen der intriganten Produzentin Velma von Tussle, die ihre zickige Tochter Amber zum Star der Sendung aufbauen will. Gemeinsam mit alten und neuen Freunden nutzt Tracy ihre Berühmtheit sogar dazu, gegen die Diskriminierung von Schwarzen zu demonstrieren, die in der „Corny-Collins-Show“ nicht gemeinsam mit Weißen auftreten dürfen.

Ausgezeichnet mit 31 internationalen Preisen

Amber und ihre Mutter Velma versuchen die Kampagne zu verhindern. Doch auch hier lässt sich Tracy nicht aus dem Rennen schlagen.

Das Musical „Hairspray“, das auf dem 1988 entstandenen Kultfilm von John Waters basiert, gastiert am Mittwoch, 17. Januar, um 19.30 Uhr im Forum. Es ist mit seinen 31 internationalen Preisen – darunter acht Tony Awards – eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Mit grandiosen Songs der Sixties und einem Mix aus Motown, Rhythm ’n’ Blues und Rock ’n’ Roll ist das Musical aber nicht nur quietschbunt, knalllustig und extrem mitreißend, sondern thematisiert auch Ausgrenzung und Rassismus der bewegten 1960er Jahre und ist damit ein ebenso spannender wie unterhaltsamer Beitrag zum Spielzeitthema „Zeitenwenden“ der Kulturlev.

Karten gibt es ab 27,50 Euro im Kartenbüro des Forums unter Telefon 02 14/4 06 41 13 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.