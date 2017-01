Burscheid Bürgerbusverein spendet der Tafel Freifahrten

Burscheid. Unter dem Motto „Tanken und spenden“ hat der Bürgerbusverein Burscheid die über Monate an der Erdgas-Tankstelle gesammelten Bonuspunkte der Burscheider Tafel in Form von Freifahrkarten für den Bürgerbus zur Verfügung gestellt. Das Guthaben sollte nicht irgendwie „versilbert“ werden, sondern einem guten Zweck zu Gute kommen. Und was liegt für den Bürgerbusverein nicht näher als kostenlose Mitfahrten im Bus fahren zu ermöglichen.

Am Freitag übergab der 1. Vorsitzende Hans Scheurlen die insgesamt 126 Fahrscheine an Dagmar Zimmer und Martin Heykants von der Tafel. Händeringend sucht der Bürgerbusverein weiterhin Verstärkung. Info for Mail: buergerbus@burscheid.de zu melden. Red