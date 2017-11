Die Geschwister Sascha und Jessica Kurth sowie Tom Halfmann sind seit dem Wochenende Träger des 1. Dan (Shodan).

Burscheid.Die Judo-Abteilung der Burscheider Turngemeinde hat seit dem vergangenen Wochenende drei neue Meister in ihren Reihen. Tom Halfmann sowie die Geschwister Jessica und Sascha Kurth absolvierten erfolgreich die Prüfung und sind nun Träger des 1. Dan (Shodan).

An der Gürtelfarbe der Judoka erkennt man ihren Ausbildungsstand. Die Farben beginnen hell und werden mit zunehmender Qualifikation dunkler. Die Schülergrade enden bei Braun. Für die meisten Judoka ist hier auch das Ende ihrer Ausbildung erreicht, denn der Schritt vom Schüler zum Meister, der den Schwarzgurt trägt, ist extrem groß. Die drei Burscheider wollten sich aber unbedingt dieser Herausforderung stellen.

Fast ein Jahr lang haben sie sich akribisch auf die Dan-Prüfung vorbereitet. Viele Wochenenden und Abende fielen dabei intensivem Training zum Opfer. Am Wochenende stellten sich die drei Burscheider in Leichlingen der Jury zu der unter anderem Jenny Goldschmidt, Goldmedaillengewinnerin bei den internationalen Deutschen Kata-Meisterschaften im Judo, gehörte.

Äußerste Perfektion und Harmonie sind bei der Prüfung gefragt

Zunächst mussten die Teilnehmer der Prüfung eine einstudierte Kata präsentieren. Diese Judo-Kata ist eine genau festgelegte Reihenfolge von Techniken, die in äußerster Perfektion und Harmonie ausgeführt werden müssen. Die gezeigte Kata soll die Prinzipien und die Wirksamkeit der Techniken demonstrieren. Anschließend wurde jeder Prüfling im Stand- und Bodenprogramm geprüft und befragt. Nach einer fast fünfstündigen Prozedur stand das Ergebnis fest: Die BTG darf drei neue Judo-Meister in ihren Reihen begrüßen. Jessica und Sascha Kurth sind das erste Geschwisterpaar der BTG, das die Dan-Prüfung ablegte. Tom Halfmann ist der jüngste Dan-Träger in der Geschichte der Judoabteilung.

Das Ende der Judo-Ausbildung ist das allerdings noch lange nicht. Es gibt zehn Dan-Klassen.