Leverkusen/Köln. Aufgrund der Sperrung der A1 in Fahrtrichtung Koblenz bis zum heutigen Mittwoch ist die Fähre Köln-Langel – Leverkusen-Hitdorf, besonders in den Zeiten des Berufsverkehrs, stark frequentiert. Die Fähre hat eine Kapazität von 17 Fahrzeugen sowie eine Fahrzeit von rund 30 Minuten. Es wird daher empfohlen auf den Autobahnen zu bleiben oder auf den ÖPNV auszuweichen, da aufgrund der so angespannten Verkehrslage in Leverkusen-Hitdorf ein zeitlicher Vorteil gegenüber der Autobahn nicht besteht. Anwohner in Hitdorf werden gebeten, besonders die Hitdorfer Straße im Nahbereich der Rheinfähre weiträumig zu meiden und über die Ringstraße auszuweichen.

Straßen.NRW hat zudem darum gebeten, die Autobahnen generell nicht zu verlassen, da der Verkehr auf den örtlichen Umgehungsstraßen überlastet ist. Eine Zeitersparnis ist hier nicht zu erwarten. Darüber hinaus war festzustellen, dass das eingerichtete Angebot von P+R Parkplätzen in der Nähe der S-Bahnhaltestelle „Chempark“ nicht wesentlich angenommen wurde. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Köln oder Düsseldorf werden daher gebeten, auf den ÖPNV umzusteigen und hierzu die eingerichteten Parkplätze (es wurden 400 zusätzliche Parkplätze bereitgestellt) zu nutzen.