An der Johannes-Löh-Gesamtschule gibt es nun regelmäßig mittwochs das Sportangebot.

Burscheid.Um dem Mangel an außerschulischen Angeboten entgegen zu wirken, findet jetzt regelmäßig in der Johannes-Löh-Gesamtschule Bogenschießen für Schüler statt, teilen die Burscheider Schützen mit. Auf Initiative der Brauchtumsfreunde und mit Unterstützung der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse seien bereits erfolgreich Schnupperkurse durchgeführt worden. Material und Trainer seien der Schule zur Seite gestellt worden, so dass nun mittwochs von 12 bis 14 Uhr in der Sporthalle der Schule das Bogenschießen angeboten werde.

Einige Schüler seien über das Training in den Verein eingetreten

„Einige Schüler fanden dadurch bereits den Weg in den Burscheider Schützenverein, um regelmäßig das Bogenschießen zu trainieren“, erklärt Chara Kyriasoglou, Sprecher des Vereins. Die Resonanz sei sehr positiv, da dieser Sport nicht nur Spaß mache, sondern auch Eigenschaften wie Konzentration und das Gleichgewicht von Körper und Geist positiv präge. Die Kinder lernten, die Ablenkungen des Alltages bewusst auszugrenzen. Das Training umfasse zudem Übungen für Ausdauer und alle Muskelgruppen.

Der Burscheider Schützenverein hat seit Jahren eine aktive Bogenabteilung, die sich über den dazugewonnenen Nachwuchs freue. Ein Erfolg, der besonders der gerade im Schützenverein stattfindendenden Neuausrichtung der Jugendarbeit zu verdanken sei. Der Verein verfüge über das notwendige Knowhow und entsprechende Möglichkeiten. So gebe es neben regelmäßiger Vorträge über Grundlagen und fortgeschrittenes Wissen auch eine Halle und bei gutem Wetter nahegelegene Orte um draußen zu trainieren. Red