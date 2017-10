Prächtig sehen sie aus, die Dahlien, die ein netter Mensch in das früher so kümmerlich dahinvegetierende Beet vor der Redaktion des BV gepflanzt hat. So prächtig, dass sie auch drei Jungs im Alter von höchstens acht Jahren auffielen, die von der Kirchenkurve Richtung Radergasse schlenderten. Als sie einen neugierigen Blick darauf warfen, befürchtete der Beobachter schon, dass es gleich vorbei sein werde, mit den rot-weißen Schönheiten. Tatsächlich knipste sich jeder der Burschen jeweils zwei Blüten ab, alle gingen aber pfleglich mit der ganzen Pflanze um und ließen den optischen Blickfang der Öffentlichkeit. Von wegen, die können heute nur kaputt machen . . . Sicherlich werden die Mütter der Kinder auch ihre Freude an dem Blütenschmuck haben – und an ihren kleinen Blumenkavalieren.

Tja, das männlich Geschlecht möchte es doch dem weiblichen so schön wie möglich machen. Ob der Sprecher der Kreispolizeibehörde auch daran gedacht hatte, als er sich am Telefon gegenüber der Redaktion mit den Worten ins Wochenende verabschiedete: „Ich bin gerade dabei die Pflanzen zu gießen.“