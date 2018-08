Bei der TGH sollen nur noch kompostierbare Becher und Schalen angeboten werden. Die SPD will eine Offensive für die ganze Stadt.

Burscheid.Während auf vielen Sportplätzen noch die Zigarettenkippen herumfliegen wie nach einem bierseligen Open-Air-Festival, will die TG Hilgen in den kommenden Wochen „plastikfrei“ werden. „Ob Kaffeebecher oder Pommesschälchen – wir werden nichts mehr ausgeben, was nicht kompostierbar ist“, sagt TGH-Fußballabteilungsleiter Klaus Nierhoff. „In vier Wochen ist das bei uns durch“, ergänzt er optimistisch.

Ausschlaggebend für die Umweltoffensive des Fußballvereins sind die jüngsten Medienbilder über Müllberge, die an Mexikos Küsten angeschwemmt werden – als nur ein Beispiel. „Diese wahnsinnigen Plastiküberschwemmungen finde ich so negativ beeindruckend, dass wir uns im Verein überlegt haben, ein Zeichen zu setzen“, sagt das Vorstandsmitglied. Insbesondere an Turniertagen unter anderem mit internationaler Beteiligung sei nämlich der Kunststoffmüll auch auf der Kuno-Hendrichs-Anlage nicht ohne. „Da stehen die Überreste später säckeweise herum.“ Die Seniorenspiele wie das der TGH am vergangenen Wochenende zum Meisterschaftsauftakt gegen den BV Burscheid seien dagegen nicht das Problem – auch wenn dort 150 bis 200 Zuschauer gezählt worden seien. Mehr Kunststoffmüll falle durch den – wenn auch „amateurhaften“ – Verkauf des Vereins im Jugendligabetrieb samstags an.

Biobasierte Stoffe werden den Verkauf teuerer machen

Auf herkömmliches Papier oder Pappe will Nierhoff nicht setzen. Denn oftmals handele es sich dabei auch um Verbundstoffe. Und Essensreste daran würden den Wurf in die Papiertonne auch verbieten. Nierhoff weiß aber auch, dass er mit dem Angebot von biobasierten Stoffen den Weg einer Preissteigerung auf dem Sportplatz wählt. „Der Kaffee wird sicher um zehn bis 15 Cent teurer werden.“ Aber die Diskussion mit Kritikern wolle er dann gerne führen. „Ich glaube, es ist ein Thema, das sich gut erklären lässt.“

Auch Bürgermeister Stefan Caplan müsse er noch davon überzeugen, damit eine entsprechende Kapazität an Biotonnen zur Verfügung gestellt wird. „Ich werde offiziell an die Stadt herantreten, damit das kostenfrei wird.“ Klaus Becker, in dessen Fraktion Nierhoff sitzt, wolle in Ergänzung an die Initiative an die Verwaltung herantreten. „Wir möchten das auch in die Politik bringen“, sagt der SPD-Mann und sieht gute Erfolge für ein umfassendes Bio-Konzept in der Stadt. „Ich bin sicher, wir werden eine breite Mehrheit erhalten.“ Gefährten auf dem Weg in eine Stadt, auf deren Festen vielleicht irgendwann einmal nur noch kompostierbare Materialien ausgegeben werden, sieht er beispielsweise in dem Fraktionschef der CDU, Hartmut Schepanski. der ja im Hilgener Schützenverein Geschäftsführer sei. „Auch dort kann künftig das Bio-Konzept greifen.“ Genauso wie auf dem Frühlingsfest und dem Nikolausmarkt. Dort sei die SPD selbst in der Vergangenheit zu finden gewesen und habe bis zu 900 Reibekuchen unter das Volk gebracht – in 300 Plastikschälchen. Das soll es künftig nicht mehr geben.