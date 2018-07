Alle anstehenden Baustellen sollen noch vor Ferienstart beendet sein, um den Reiseverkehr nicht zu beeinträchtigen.

Köln. Um zusätzliche Staus auf Autobahnen im Regierungsbezirk Köln während der Sommerferien zu vermeiden, hat die Bezirksregierung Köln einen Maßnahmenkatalog zur Steuerung von Baustellen vorgestellt. Alle anstehenden Baustellen werden auf dieser Grundlage zeitlich gestrafft, so dass diese noch vor der Ferienzeit beendet und den Reiseverkehr nicht beeinträchtigen werden. Darüber hinaus wird es laut Bezirksregierung Köln keine Sperrungen an den Wochenenden geben. Tages- und Nachtbaustellen gibt es ausschließlich nur bei Notmaßnahmen, Bedarfsumleitungen werden zudem von Baustellen frei gehalten.

Großraum- und Schwertransporte erhalten restriktiv nur eine Fahrgenehmigung von 22 bis 6 Uhr. Auch gilt ein Lkw-Fahrverbot in der Ferienreisezeit an allen Samstagen seit dem 1. Juli bis zum 31. August in der Zeit von 7 bis 20 Uhr. Parallel wird die Ferienzeit dazu genutzt, innerstädtische Sanierungen umzusetzen wie die Deckensanierung der B 55 a zwischen Köln-Ost und dem Tunnel Grenzstraße. „Allein in Köln pendeln außerhalb der Ferien rund 329 000 Menschen pro Tag in die Innenstadt. Mit so einer abstimmten Koordinierung anstehender Bau- und Sanierungsmaßnahmen der Straßen vermeiden wir eine zusätzliche Belastung für alle Autofahrer“, sagt Regierungspräsidentin Gisela Walsken.

Die nächste Vollsperrung nach den Ferien auf der A 1 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Nord und der Rheinbrücke ist wegen Brückenarbeiten für das Wochenende am 31. August bis 2. September geplant. Durch eine Bündelung aller Gewerke, konnte eine Sperrung vermieden werden.