Der Tischtennis-Club veranstaltete am Wochenende in der Stadt ein großes Fest rund um den Sport.

Burscheid. Bogenschießen, Tischtennis spielen oder Balanceübungen - das und viele weitere Angebote gab es am Samstag in der Karl-Zimmer- Halle. Dort fand zum ersten Mal der Aktionstag „Sport und Gesundheit“ statt. Gemeinsam mit dem Kreissportbund veranstaltete der Tischtennis-Club Burscheid einen Tag zum Mitmachen, Informieren und Zuschauen. „Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, dass Burscheider erfahren was sie in Burscheid alles für ihre Gesundheit und ihren Körper machen können, und zwar von Kindern bis hin zu Menschen mit Beeinträchtigungen“, sagt Initiator Bernhard Pautsch. Er trainiert beim Tischtennis Club und beim Rehasport.

Musik macht es leichter, sich zu bewegen

Der Tag war eingeteilt in Themenblocks. Jeweils für zwei Stunden gab es einen Schwerpunkt aus Sport und Gesundheit. Los ging es mit einer Vorführung der Tanzgruppe der TGH. Diese eröffnete den Block „Musik bewegt dich“. Dabei ging es vor allem um Körperwahrnehmung, Koordination, aber auch um die Motivation zu Bewegung: „Gerade Musik macht es den Menschen leichter, sich zu bewegen“, sagt Pautsch. Seine Rehasportgruppe lud zum Mitmachen verschiedener Beweglichkeits- und Koordinationsübungen ein.

Sylvia Kaps ist seit Beginn der Rehasport-Gruppe dabei. Für sie war der Auftritt heute gewissermaßen ein Pflichttermin: „Das ist eine wirklich gute Sache. Die Leute können sehen, was man alles für Sport in Burscheid machen kann. Und es macht Spaß mit der Truppe, hier so was vorzuführen“. Rolf Hülsewig fand vor allem das breite Informationsangebot toll. Entlang der Wände der Halle waren Informationsstände zu den verschiedensten Themen aufgebaut.

Der Bioladen Burscheid informierte über gesunde Ernährung, das Montanus-Sanitätshaus über Fitnessausrüstung und an dem Stand der Pronova BKK standen Kinder Schlange. Dort konnte man auf einem Board Balanceübungen machen, was kinderleicht aussah, erwies sich als doch sehr schwierig und anstrengend.

Der Rehabilitations- und Behindertensport Burscheid präsentierte „Drums Alive“, eine Sportart, bei der der Körper sehr gefordert ist. Die Beine machen Übungen oder Aerobic, während die Arme mit Drumsticks auf den Boden hauen. Dabei werden Körper und Geist angestrengt, die Durchblutung, sowie die Sensomotorik gefördert.

Im Anschluss daran trat die RBS-Tanzgruppe auf. Erst tanzten die Jüngsten zu der Musik von der Eiskönigin, anschließend tanzten die Jugendlichen. Mit einer Reha-Verordnung sind alle Kurse des RBS kostenfrei. Dazu zählen auch Wassergymnastik, Cheerleading oder Herzsport.