Naadamfest: Mongolen begehen im Juli ihren Nationalfeiertag. Gefeiert wird dieser auch am 14. Juli im Leichlinger Naturfreundehaus.

Leichlingen. In der Mongolei findet das Naadamfest jedes Jahr vom 11. und 13. Juli . statt. Der Ursprung des Festes geht vermutlich auf die Kuriltai - Klantreffen, die im Mittelalter gesellschaftliche Höhepunkte waren - zurück. Der 11. Juli wurde später als Revolutionstag zum Nationalfeiertag umgewidmet und erinnert an die Unabhängigkeitserklärung des Landes im Jahr 1921.

Das Fest ist hauptsächlich eine Sportveranstaltung, in dem sich die Mongolen in den drei traditionellen mongolischen Sportarten: Ringkampf, Bogenschießen und Pferderennen messen. Diese werden zum Staatsnaadam umrahmt von Kulturveranstaltungen, Nationaler Symbolik und einem Volksfest mit Jahrmarkt-Charakter.

Nach vier Jahren kehrt das Fest zurück nach Leichlingen

Der Verein „Deutsch-Mongolisches Tor in NRW“ ist seit 2013 aktiv in Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Im Jahr 2014 hat der Verein sein erstes Naadamfest auf dem Gelände vom Leichlinger Naturfreundehaus veranstaltet.

Nach vier Jahren kommen die Organisatoren mit dem Naadamfest wieder nach Leichlingen. Die Veranstaltung wird vom Naturfreundehaus Leichlingen unterstützt. Die Unternehmen wie Gobi-Mongolian Cashmere, Mongoleishop aus Bonn, Deutsch-mongolische Gesellschaft und andere Privatpersonen sind Sponsoren der Veranstaltung.

Das Fest findet am 14. Juli ab 13 Uhr auf der großen Wiese vom Naturfreundehaus Leichlingen statt. Es werden 200 bis 300 Gäste erwartet.

Nach der offiziellen Eröffnung finden sportliche Wettkämpfe wie Ringkampf, Bogenschießen und Steckenpferderennen der Kinder auf verschiedenen Plätzen statt. Es gibt auch Knöchelschnipsen, das man gerne mitmachen kann.

Für das Kulturprogramm sorgt die Frauen-Musikgruppe „Khatan“ (Königin) aus Ingolstadt. Neben berühmten Kehlkopfgesänge werden die mongolischen Instrumente wie Pferdekopfgeige gespielt und auch mongolischer Tanz wird dargestellt.

Die Schülerinnen und Schüler der mongolischen Schule Soyol (Kultur) werden mit ihren Gesängen und Tänzen auftreten. Abends kann man am Lagerfeuer gemütlich zusammensitzen, singen und tanzen. Bei der Verpflegung hat man große Auswahl: Khuushuur (frittierte Teigtaschen), Lamm in der Milchkanne, Grillen. Das Fest ist eintrittsfrei.

naturfreunde-leichlingen.com