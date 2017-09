Burscheid. Am kommenden Montag, 2. Oktober, bietet der Burscheider Beirat Inklusion in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zum zweiten Mal eine offene Sprechstunde im Beratungszimmer Nr. 0.01 des Burscheider Rathauses, an der Höhestraße 7 bis 9 an. Beiratsmitglied Regina Rabenschlag wird die Sprechstunde durchführen. Sie ist ehrenamtliches Mitglied des Burscheider Beirates Inklusion und arbeitet hauptberuflich bei der Caritas in Köln. Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen können dort ihre Anliegen vorbringen. Die Sprechstunde findet immer jeden ersten Montag im Monat jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt.

Burscheid.Der ASB bietet in den Herbstferien einen Spanisch-Intensivkurs für Schüler an. Der Schülerkurs beinhaltet laut Veranstalter ein ausgiebiges Grammatiktraining. Er vermittele die Grundstrukturen der spanischen Sprache und biete eine Aufarbeitung der Kenntnisse, um Noten zu verbessern. Der Kursus findet in der ersten Ferienwoche montags bis freitags jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr statt und beginnt am 23. Oktober. Die Kursgebühr beträgt 99 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 6 11 10 oder direkt im Haus der Begegnung an der Montanusstraße 8. Red