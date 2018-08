Auch in Beeten ohne Baum sieht es nicht besser aus. Etwa 20 Zentimeter Erde sind es, bis man auf Asphalt stößt. Die ausgewählten Pflanzen müssen diese Bedingungen aushalten können. Etwas Know-How ist also gefragt, wobei der Baubetriebshof bei diesem Thema weiterhelfen würde. „Wir geben den Paten Hilfestellungen“, sagt Renate Bergfelder-Weiss, die das Projekt Beetpaten im Rathaus betreut. So finden regelmäßig Treffen zwischen Paten und Verwaltung statt, bei denen offene Fragen geklärt werden. Dort kommt auch regelmäßig das Thema auf den Tisch, das die Beetpaten am meisten umtreibt: die mangelnde Sauberkeit in der Innenstadt. „Es gibt immer wieder Ärger wegen Hundekot“, bestätigt Renate Bergfelder-Weiss. „Es ist nicht einfach, die Beete schön zu halten.“

Burscheid. Bis spät in die Nacht ist Lärm. Aufgemotzte Limousinen parken auf der Hauptstraße mit dem Bass bis zum Anschlag aufgedreht. Motoren werden „mal kurz“ laufen gelassen. Tagsüber ist es nicht besser. Es wird gebrüllt, gezankt, geschrien, Müll auf die Straße geworfen – das volle Programm. Dass sich vor dieser Kulisse niemand um ein Blumenbeet schert, das wundert Nicole Haase nicht mehr. Die Burscheiderin wohnt seit zehn Jahren in der Innenstadt. Die Patenschaft, die sie einst für ein Beet an der Hauptstraße angenommen hatte, hat sie längst wieder abgegeben. Die Frustration war groß. Die Rücksichtslosigkeit der anderen war noch größer.

Dabei ging es doch gerade um die Schönheit, als das Patenschaftsprojekt im Sommer 2013 ins Leben gerufen wurde. „Vielfach wurde beklagt, dass die Baumscheiben nicht schön sind“, erzählt Renate Bergfelder-Weiss. So gab die Stadt die kleinen Grünflächen über den Weg der Patenschaft zurück an die Bürger. Zunächst gab es auch einige Interessenten, dann stagnierte die Nachfrage nach den Mini-Gärten am Straßenrand. 20 Paten sind es zur Zeit. Von einigen ist als Zeichen der Dankbarkeit eine Plakette mit Namen am Beet angebracht. Andere möchten lieber anonym ihrer guten Tat nachgehen. Sie alle setzen sich für ein schöneres Ortsbild ein, so Bergfelder-Weiss, die nachdrücklich um neue Paten mit grünem Daumen wirbt.

Wenn jemand Starthilfe braucht, dem würde Nicole Haase weiterhelfen wollen. Sie empfiehlt beispielsweise, einen Steingarten anzulegen. Der wachse schnell und biete einen Anreiz fürs Auge. Robuste Sorten, die je nach Standort des Beetes auch viel Sonne aushalten können, sollte man auswählen. Will man lieber pragmatisch an die Sache herangehen, tut es zur Not auch ein Bodendecker, sagt die Burscheiderin. „Da sieht man den Kot nicht so. Und je nach Sorte sind die Pflanzen stachelig.“