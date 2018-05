Wirtschaftsforum am 29. Mai in Bergisch Gladbach.

Rhein.-Berg. Kreis. Am Dienstag, 29. Mai, um 18.30 Uhr lädt die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (RBW) zu ihrem nächsten Wirtschaftsforum in die Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach ein. Es wird um Innovationen sowie deren Entwicklung und Umsetzung in Unternehmen gehen.

Die RBW will mit dem Wirtschaftsforum den Teilnehmern die Bedeutung von Innovationen für neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen aufzeigen. Gastreferent ist Prof. Dr. Piller von der RWTH Aachen/Lehrstuhl Technologie- und Innovationsmanagement. Er stellt die Frage, warum sich etablierte Unternehmen mit Innovationen so schwer tun? Und wird antworten, was man dagegen tun kann. Im Anschluss berichten Vertreter rheinisch-bergischer Unternehmen über ihre Erfahrungen mit den Themen Innovationsmanagement und Innovationskultur. Darunter auch Tente Rollen aus Wermelskirchen.

Das Wirtschaftsforum findet statt im Rahmen des Förderprogramms NRW.Innovationspartner und wird vom NRW-Wirtschaftsministerium in Kooperation mit dem Verein Region Köln Bonn durchgeführt. Red

Anmeldung unter:

www.rbw.de/wirtschaftsforum