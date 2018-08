Kürten. Wenn es um Redensarten geht, kommt der Esel nie gut weg. Der Esel nennt sich selbst zuerst, er geht voran und dumm soll er auch noch sein. Da ist Kürten doch fast das Paradies für das Haustier, das seine Wurzeln in Afrika hat. Dort, genau gesagt im Ortsteil Bechen, wird von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, das Eselsfest gefeiert. Und zwar dreht es sich im wahrsten Sinne des Wortes um den Bechener Esel – das ist eine Skulptur, die auf dem Kreisverkehr in Bechen steht.

Diese Figur gibt es schon seit 35 Jahren, was gefeiert werden soll wie auch die folgenden Geburtstage: 66 Jahre Karnevalsfreunde Bechen, 60 Jahre Tanzcorps Rot Weiß Bechen und 22 Jahre Eselchen der Karnevalsfreunde Bechen. Kurzum: In Bechen dürfte einiges los sein. Das Eselfest wird eine Benefizveranstaltung, bei der alle Gewinne dem Jugendblasorchester und der Jugendfeuerwehr Bechen gespendet werden. Beginnen wird das Fest am Freitag ab 18 Uhr mit Stefan Knittler, der den Abend mit einem Ausschnitt aus seinem Programm „P/op Kölsch“ einleitet. Anschließend wird die erfolgreiche Bap-Coverband „MAM“ dem Publikum einheizen. Der Samstagabend gehört ganz den „Donkies“, die mit ihren Rock- und Popsongs beim Eselsfest nicht fehlen dürfen. Am Sonntagmorgen wird es eine Open-Air-Messe auf dem Dorfplatz geben mit Unterstützung der Musikgemeinschaft Bechen und anschließendem Platzkonzert. Anschließend freuen sich die Organisatoren auf ein Mitsingkonzert von „Katja und Roland“. Neben einem abwechslungsreichen Abendprogramm veranstaltet der Tanzcorps am Samstag ab 15 Uhr eine Auto-Rallye mit tollen Aufgaben und Stationen durch das Bergische. Die Startgebühr beträgt 20 Euro pro Fahrzeug. Anmelden kann man sich per E-Mail an tanzcorps@karnevalsfreunde-bechen.de.

Auf dem Dorfplatz erwartet die Rallyeteilnehmer und alle Gäste am Samstagnachmittag ab 15 Uhr eine Präsentation der Jugendfeuerwehr Bechen. Außerdem gibt es für alle kreativen Kinder einen Malwettbewerb. Natürlich sollen hier Bilder vom Bechener Esel gemalt werden, die dann später auf dem Dorfplatz ausgehangen werden. Als besonderes Highlight wird es eine Tombola mit über 500 Gewinnen geben, die durch viele Spenden von Firmen aus der Gemeinde Kürten und darüber hinaus ermöglicht wurde. Zu gewinnen gibt es neben einem Fahrrad und vielen weiteren Freizeitartikeln Geschenkgutscheine von Kürtens Einzelhandel. jp