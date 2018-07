Die langjährige Zusammenarbeit läuft weiter und wurde bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Leverkusen. Nicht nur beim Sponsoring setzen Bayer 04 Leverkusen und die Energieversorgung Leverkusen (EVL) ihre langjährige Partnerschaft fort: Der bestehende Vertrag für Energielieferung und -dienstleistungen wurde bis zum 30. Juni 2022 verlängert. „Wir haben die EVL als einen sehr verlässlichen Partner kennengelernt, der neben den ökonomischen auch die ökologischen Seiten des Business berücksichtigt“, sagt Felix Duden, Geschäftsführer der TecArena Plus GmbH, die als hundertprozentige Tochter der Bayer 04 Fußball GmbH für die technische Betreuung des Werks-klubs zuständig ist.

Die Versorgungssicherheit ist dabei für Bayer 04 von besonderer Bedeutung: „Deshalb legen wir die Wartung unserer Energieanlagen weiterhin in die bewährten Hände der EVL, die uns in der Vergangenheit immer eine zuverlässige Energieversorgung garantiert hat“, sagt Duden weiter. Denn ohne Strom kein Flutlicht und ohne Fernwärme keine Rasenheizung. „Parallel helfen wir Bayer 04 dabei, die Energieversorgung in der Arena effizienter und umweltfreundlicher zu machen“, sagt Rolf Menzel, kaufmännischer Geschäftsführer der EVL. Beim Aufbau und der Zertifizierung des Umweltmanagementsystems wurde Bayer 04 von der EVL beraten.

Der Verein und die Energieversorgung Leverkusen, das passt für Rolf Menzel gut zusammen: „Die Stadt ist ohne den Verein, aber auch ohne die EVL kaum vorstellbar. Beide stehen für den Standort und engagieren sich für Leverkusen.“ Nicht umsonst beginne das Vereinslied mit den Zeilen „Zwischen Bayerwerk und Wasserturm“. Die Energieversorgung Leverkusen unterstützt den Verein schon seit den frühen 1980er-Jahren und ist auch in dieser Saison wieder Partner im Sponsorenclub.