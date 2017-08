Ausbau des Kreisverkehrs Dünweg in sechs Bauphasen. Verkehrsführung wird erstmal einspurig per Ampel geregelt.

Burscheid.Mit dem Ende der Betriebsferien der zuständigen Baufirma wird jetzt die Großbaustelle an der B 51 fortgeführt. Wie berichtet, beginnt der Ausbau des dritten Kreisverkehrs an der Kreuzung Dünweg/Eifgenweg/Ösinghausener Straße.

Vergleichbar werden diese Arbeiten zwar nicht mit der langwierigen Einbahnstraßenregelung und den Einschränkungen auf der Kölner Straße sein, die erst kürzlich beendet worden sind. Dennoch werden Autofahrer in Hilgen wohl auch dort in den kommenden veranschlagten sieben Monaten vor eine Geduldsprobe gestellt. Dabei habe sich der Landesbetrieb Straßen NRW laut Projektleiter Friedel Lamsfuß für eine „moderate Lösung“ der Verkehrsführung entschieden, um Autofahrer nicht erneut auf die Palme zu bringen. „Wir gehen mit den Arbeiten noch nicht in die Kreuzung hinein, und haben das Projekt in sechs Bauphasen gesplittet“, erläutert der Planer von Straßen NRW. Begonnen werde demnach ab Dienstag damit, einige Bäume in dem Bereich zu fällen. In dieser beginnenden ersten Bauphase wird ein etwa 150 Meter langes Baufeld auf der Straße Dünweg in Höhe der Aral-Tankstelle betroffen sein.

Tankstelle: Baustellenampel regelt einspurige Verkehrsführung

Um die Arbeiten hier durchführen zu können, müsse der Verkehr halbseitig auf der Straße geführt werden. Hierzu wird eine erste Baustellenampel im Wechselbetrieb eingerichtet. Kurz vor der Kreuzung werde diese Einschränkung dann wieder aufgehoben. Erst in etwa zwei Monaten werde dann der so genannte Knoten in Angriff genommen – Bauphase zwei.

Auch hier werde dann nach und nach gearbeitet. Jedes Viertel des neuen Kreisverkehrs werde einzeln nach und nach erstellt. Im Februar oder März des kommenden Jahres könnte dann die Großbaustelle in Hilgen tatsächlich Geschichte sein. Aber dann beginnt mit der Hauptstraße in Burscheid ein neues Großprojekt, dass sich ebenfalls Monate hinziehen wird.