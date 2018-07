Am 14. August starten die Spieler der Giants ins Training. Am 26. August gibt es einen Aktionstag.

Leverkusen. Die Bayer Giants Leverkusen eröffnen mit einem prall gefüllten Programm am 26. August ihre Saison in der Ostermann-Arena. Der „Leverkusener Basketballtag“ soll dabei nicht nur den Rekordmeister auf dem Parkett an der Bismarckstraße in Aktion zeigen sondern auch weitere Vereine aus der Umgebung.

Um 11 Uhr öffnet die Rundsporhalle ihre Pforten um hoffentlich zahlreiche Besucher zu begrüßen. Ab 12 Uhr geht es dann auf dem Feld erstmalig zur Sache. In mehreren „kleinen“ Spiele gegen den Partnerverein aus der Blütenstadt, dem Leichlinger TV, präsentieren sich die U10, U12 und U14 der beiden Clubs in der Öffentlichkeit.

Erstes Testspiel für die Giants nach dem Trainingsauftakt

Gleich im Anschluss um 15 Uhr trifft die Zweitvertretung des TSV Bayer 04 Leverkusen (2. Regionalliga West) auf das Herrenteam des Leichlinger TV (Oberliga). Trainer Jacques Schneider und seine Schützlinge erwartet mit dem LTV eine schwere Aufgabe, stehen mit Torsten Pokar oder Kai Behrmann ehemalige Akteure der „Giganten“ in seinen Reihen.

Den Hauptakt bekommen die Zuschauer dann um 17.30 Uhr zusehen, denn dann empfangen die Giants den frischgebackenen Aufsteiger in die 1. Regionalliga West, den SC Fast-Break Leverkusen. Trainer Thomas Pimperl wird mit einer starken Truppe die kurze Anfahrt nach Leverkusen-Küppersteg antreten und auch GIANTS-Fans werden mit Sven Hartmann, Marc Rass oder Christian Fröhlingsdorf den einen oder anderen Akteur aus früheren BAYER-Zeiten wiedererkennen. Für die „Riesen vom Rhein“ um Headcoach Hansi Gnad, ist es nach dem Trainingsauftakt am 14. August , das erste Vorbereitungsspiel im Hinblick auf die Saison 2018/19.

Es ist also alles für eine interessante Saisoneröffnung in eigener Halle angerichtet, wie Abteilungsleiter Frank Rothweiler berichtet: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr ein solches Event in eigener Halle mit Nachbarvereinen aus Leverkusen und Umgebung für unser Leverkusener Basketballpublikum auf die Beine stellen können. Ich freue mich sehr auf dieses Event und auf hoffentlich zahlreichen Zuspruch von vielen Fans!“ Auch Jugendkoordinator Thomas Röhrich freut sich auf das Event: „Die Saisoneröffnung ist eine gute Möglichkeit, hautnah können die Jungs die „Neuen“ in Augenschein nehmen. Besonders beliebt dürfte wohl gleich wieder Rückkehrer Dennis Heinzmann sein, dessen Abgang vor zwei Jahren von vielen der BAYER-Jungs sehr bedauert wurde. Nun ist er wieder zurück und die Freude darüber ist bei den Jungs riesig!“.

Der Eintritt ist den ganzen Tag über frei, in der Halle haben alle Fans die Möglichkeit sich bei unserem Catering mit leckeren Speisen und Getränken zu versorgen.

giants-leverkusen.de