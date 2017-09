Bahnreisende müssen sich ab dem 9. Oktober auf umfangreiche Arbeiten und damit auch auf Fahrplanänderungen einstellen.

Köln. Die Deutsche Bahn (DB) kündigt für das vierte Quartal 2017 im Großraum Köln Baumaßnahmen an, um die Infrastruktur zu modernisieren und für die Zukunft fit zu machen. Die DB investiert hier mehr als sechs Millionen Euro. „Wir bündeln und organisieren die Baustellen so, dass die Beeinträchtigungen für die Kunden möglichst gering sind“, sagt Herbert Dopstadt, Leiter Fahrplan im Regionalbereich West der DB Netz AG.

Gerade im Knoten Köln stehen in den kommenden Jahren wichtige Ausbau- und Modernisierungsprojekte zur dringend benötigten Modernisierung der Infrastruktur an. „Die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur ist von höchster Bedeutung. Daher begrüßen wir, dass die DB in die Instandhaltung des Schienennetzes investiert. In den nächsten Monaten stehen im Gebiet des Nahverkehr Rheinland eine Vielzahl von Baumaßnahmen an, die die Geduld der Fahrgäste strapazieren werden, aber im Sinne der Zukunftsfähigkeit des Schienennetzes unvermeidbar sind“, sagt NVR-Geschäftsführer Heiko Sedlaczek.

9. bis 16. Oktober: Weichen am Hauptbahnhof werden erneuert

Am Westkopf des Kölner Hauptbahnhofs werden für 1,9 Millionen Euro vom 9. bis 16. Oktober neun Weichen erneuert. In dieser Zeit stehen die Gleise 7, 8 und 9 nicht zur Verfügung, der Bahnsteig an Gleis 6 wird zudem nachts gesperrt. Durch die verminderten Kapazitäten im Kölner Hauptbahnhof müssen Linien umgeleitet werden beziehungsweise können Haltestellen nicht angefahren werden. Außerdem verändern sich Abfahrtszeiten einzelner Linien und Züge.

Die Linie RE 1 wird in dieser Zeit von Düsseldorf in Fahrtrichtung Aachen über Neuss umgeleitet. Das führt zu Haltausfällen in Düsseldorf-Benrath, Leverkusen-Mitte, Köln-Mülheim, Köln/Messe Deutz und Köln Hauptbahnhof, dafür halten die Züge außerplanmäßig in Neuss Hauptbahnhof und Dormagen. In Fahrtrichtung Düsseldorf fährt die RE 1 wie gewohnt. Die Linie RE 6 fährt in Fahrtrichtung Minden ab Köln/Bonn Flughafen über Köln Messe/Deutz mit Halt in Köln-Mülheim, Leverkusen Mitte und Düsseldorf-Benrath weiter bis Düsseldorf. Die Umleitung über Köln Messe/Deutz führt zu Haltausfällen in Köln Hauptbahnhof, Dormagen und Neuss Hauptbahnhof. In Fahrtrichtung Köln/Bonn Flughafen fährt die RE 6 auf dem Regelweg.

Die RE 8 und die RE 9 werden über die Südbrücke umgeleitet und halten in Richtung Mönchengladbach beziehungsweise Aachen nicht in Köln Messe/Deutz und Köln Hauptbahnhof. Als Ersatzhalt ist der Bahnhof Köln-Süd vorgesehen. Die Linie RE 12 fällt aus, die RB 27 fährt von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 23 Uhr, in beide Richtungen nur bis Köln Messe/Deutz. Die RB 38 verkehrt während der Bauzeit nur zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Horrem. Das bedeutet Haltausfälle in Köln-Ehrenfeld, Köln Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz. Der Fernverkehr wird in Nord-Süd-Richtung teilweise über Köln Messe/Deutz beziehungsweise Bonn-Beuel umgeleitet.