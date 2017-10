Drechseln – Was ist denn das? Unter diesem Titel bietet der Kulturverein Burscheid einen Kreativ-Workshop für Jugendliche noch in diesem Monat an. Unter der fachkundigen Leitung des Burscheider Künstlers Jürgen Elstermeier können Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren erste Erfahrungen im Drechselhandwerk sammeln.

Die Inhalte des Workshops befassen sich mit der Drechselbank, dem Drechselbank-Zubehör, den Drechselwerkzeugen, den Grundformen des Drechselns, dem Lang- und Querholzdrechseln sowie den sechs Gesetzen des Drechselns. Beim Drechseln eines kleinen Kerzenständers und einer kleinen Schale werden die erlangten Kenntnisse umgesetzt.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 28. Oktober, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr sowie am darauf folgenden Sonntag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im Kulturbadehaus Burscheid statt. Die Teilnahme erfolgt laut Kulturverein eigene Gefahr. Eventuell verursachte Schäden würden den Teilnehmern obliegen.

Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Jugendliche beschränkt, die Kosten für die Veranstaltung betragen 10 Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen werden unter kultur@burscheid oder Telefon 670 109 bis zum 20. Oktober entgegengenommen. Red/Archivfoto: Siewert