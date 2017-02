Wasser statt Konfetti: Das Burscheider Bad können Fans auch an allen närrischen Tagen besuchen. Archiv

Wegen des „Rathaussturms“ schließt die Verwaltung morgen um 10.30 Uhr. Die Wupsi bietet Zusatzfahrten an den jecken Tagen an.

Burscheid/Rhein.-Berg. Kreis. Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass an „Weiberfastnacht“ das Burscheider Rathaus von den jecken Burscheidern „gestürmt“ wird. Der mittlerweile als zentrale Karnevalsparty beliebte „Rathaussturm“ startet morgen um 11:11 Uhr im Schützenhaus, Hauptstraße 122, mit der Eroberung des „Rathausschlüssels“. Und dann ist natürlich niemand mehr zu erreichen im Rathaus.

Rathaus

Die Dienststellen im Rathaus schließen deshalb an diesem Tag bereits um 10.30 Uhr. Auch am Rosenmontag (27. Februar) bleiben die Rathaustüren ganztägig geschlossen. Dafür sind die Dienststellen am Mittwoch, 1. März (Aschermittwoch) von 8.15 bis 12 Uhr geöffnet.

Stadtbücherei

Auch die Stadtbücherei hat an den Karnevalstagen veränderte Öffnungszeiten. Morgen ist die Bücherei von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Nachmittags bleibt die Stadtbücherei geschlossen. Am Rosenmontag ist die Stadtbücherei ganztägig geschlossen. Ab Dienstag, 28. Februar, können wieder Bücher und andere Medien ausgeliehen und zurückgebracht werden. Bei den Ausleihfristen wurden die Schließzeiten entsprechend berücksichtigt. Eine Rückgabe ausgeliehener Bücher ist während der Schließzeit auch über die große Briefkastenklappe am Eingang Hauptstraße (gegenüber Markt) möglich.

Technische Werke

Die Technischen Werke Burscheid AöR haben an den Karnevalstagen (Altweiber ab 10:30 Uhr und Rosenmontag ganztägig) ebenfalls geschlossen. An den übrigen Tagen gilt die übliche Regelung: Terminabsprache nach Vereinbarung.

Kreisverwaltung

Die Kreisverwaltung hat an den jecken Tagen wie folgt geöffnet: Morgen von 8.30 bis 11 Uhr, Rosenmontag ist geschlossen. Das Straßenverkehrsamt hat an Weiberfastnacht und Karnevalsfreitag bereits ab 7.30 Uhr geöffnet. Ab dem 28. Februar (Karnevalsdienstag) gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.

Wupsi

Rosenmontag Das Vitalbad Burscheid ist am Rosenmontag ganztägig geöffnet, und zwar von 8 bis 19 Uhr (Einlass bis 18 Uhr). Üblicherweise hat das Bad montags nur nachmittags von 14 bis 21.30 Uhr geöffnet ist. Es handelt sich also um einen Service für „Karnevalsflüchtige“. An den anderen Tagen gelten die üblichen Öffnungszeiten. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.vitalbad-burscheid.de

Während der Karnevalstage bietet die Wupsi als Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Sonderleistungen und Zusatzfahrten an, damit alle Karnevalsfans feiern und mit Bus und Bahn fahren können.

Sonderticket

So gibt es ein Karnevals-Ticket für 25,30 Euro für sechs Tage lang (von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag) im erweiterten VRS-Netz mobil. Dies bedeutet: Auch im so genannten kleinen Grenzverkehr Verkehrsverbund Rhein-Sieg/Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRS/VRR) sowie auf Fahrten zwischen dem VRS und dem Kreis Ahrweiler, von und nach Altenkirchen, Neuwied und Gerolstein ist das Ticket gültig.

Nachtlinien

Das Nachtlinienangebot der Wupsi wird um einen Tag erweitert. Neben den Nachtlinienverbindungen am Freitag und Samstag bietet das Unternehmen zusätzlich an Weiberfastnacht die Möglichkeit für späte Fahrten mit den Rheinisch-Bergischen Nachtlinien.

Umleitungen

Alle im Fahrplan gekennzeichneten Schulfahrten entfallen im Rheinisch-Bergischen Kreis an Rosenmontag. An Weiberfastnacht und während der laufenden Karnevalsumzüge im Rheinisch- Bergischen Kreis und Umgebung können einige Straßen nicht wie gewohnt von Linienbussen befahren werden. In diesen Fällen werden Umleitungen eingerichtet.