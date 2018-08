Bei den Zwergziegen und bei den Meerschweinchen gibt es Nachwuchs. Die Junior-Elefanten entwickeln sich gut.

Köln. Munter hüpfen die beiden kleinen Afrikanischen Zwergziegen durch ihr Gehege im Clemenshof des Kölner Zoos. Auch die ersten Meckerlaute sind schon zu hören. Außerdem ist es ziemlich interessant, was die Nachbarn auf dem bergischen Bauernhof gerade so anstellen. Und natürlich haben die Zwillinge die Mutter immer gut im Blick, man weiß ja nie, was an so einem Sommertag alles passieren kann.

In der vergangenen Woche kamen die beiden Miniziegen zur Welt – eines der Jungtiere ist männlich, das andere weiblich. Noch deutlich mehr Nachwuchs gab es gleich neben an im Stall bei den Meerschweinchen. Dort sind 20 Nagerbabys munter unterwegs und mischen sich furchtlos unter die erwachsenen Tiere. Da wird schon mächtig im Stroh getobt und danach der Hunger am frischen Blattwerk gestillt.

Der Clemenshof im Zoo ist ein Bauernhof nach bergischem Vorbild. Auf mehr als 4000 Quadratmetern leben dort direkt neben dem Haupteingang elf verschiedene Haustierarten. Der Streichelzoo ist täglich von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Noch mehr junge Tiere können derzeit auch bei den Elefanten beobachtet werden. Im Gehege genießen Jung Bul Kne, Moma und Kitai den schönen Sommertag. Die drei im vergangenen Jahr geborenen Elefantenjungtiere entwickeln sich prächtig. So bringt Jung Bul Kne inzwischen 620 Kilo auf die Waage. Moma hat schon 510 Kilo auf den Rippen und auch der kleinste Elefant Kitai ist mit 400 Kilo schon ein echtes Schwergewicht.

Jung Bul Kne ist ein echter Draufgänger und erhält von seiner Mutter Maha Kumari den nötigen Freiraum. Seine Oma Thi Ha Phyu hat aber immer ein wachsames Auge auf ihren stürmischen Enkel. Moma und Kitai sind dagegen deutlich ruhiger und bleiben mehr in der Nähe ihrer Mütter und Tanten. Aber auch der Kleinste, Kitai, hält beim Raufen und Balgen der Minifanten im Gehege schon gut mit und teilt, wenn es sein muss, auch schon mal an seine Kumpels aus.