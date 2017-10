Witzhelden. Pech hatte im Zusammenhang mit dem Ochsenfest am vergangenen Wochenende ein 23-jähriger Autofahrer aus Grevenbroich. Dieser fiel den Polizeikräften des Sondereinsatzes auf, als er mit seinem Fahrzeug durch den abgesperrten Bereich der Solinger Straße in Richtung Ortskern Witzhelden fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Polizeibeamten zunächst Alkoholgeruch entgegen, welcher jedoch nicht von dem Fahrer sondern den weiteren Insassen ausging. Allerdings sprachen Anzeichen bei dem Fahrer dafür, dass dieser vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Bei dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Leichlingen. Zum Glück nur leicht verletzt wurden am vergangenen Freitagnachmittag eine 77-jährige Fahrradfahrerin aus Leichlingen. Bei der Fahrt auf dem Gehweg der Neukirchener Straße kam die Dame in Höhe der Ausfahrt eines Discounters ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln und stürzte. Außer leichten Schürfwunden an den Knien, die ambulant behandelt wurden, kam die Fahrradfahrerin mit dem Schrecken davon.