Seit fünf Jahren ist Dorothee Rüssmann Übungsleiterin der Senioren.

Burscheid. Motivation, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Herzblut, das sind laut Kreissportbund die Zutaten, die es braucht, damit man das Zeug zum Ehrenamtler und zu einem guten Übungsleiter in einem Sportverein hat.

Bei der Ösinghausenerin Dorothee Rüssmann bestand in dieser Hinsicht kein Zweifel. Auf der Ehrenveranstaltung „Sport & Gesundheit“ des Kreissportbundes in Bergisch Gladbach wurde die 70-jährige Übungsleiterin des TB Großösinghausen am Donnerstagabend für ihr Engagement ausgezeichnet. Seit fünf Jahren steht Rüssmann der Senioren-Abteilung des Vereins als Übungsleiterin zur Verfügung. Seitdem hat sie sich in zahlreichen Lehrgängen weitergebildet und eine Senioren-Sportgruppe aufgebaut, die mittlerweile rund 20 regelmäßige Teilnehmer hat.

Neben dem Sport steht bei den Senioren das Miteinander im Vordergrund. Geburtstage werden gefeiert und gemeinsame Unternehmungen organisiert. Ganz neu beim TBÖ ist der Senioren-Treff Ösinghausen, der auch von Rüssmann organisiert wird. Bei diesem Angebot geht es um Freizeitbeschäftigungen wie Basteln, Karten spielen, singen oder einfach nur nette Gespräche bei einer Tasse Kaffee. Um allen Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen, hat der TBÖ eine Rampe installiert, die einen barrierefreien Zugang zur Sporthalle am Weidenweg ermöglicht. Wer am Senioren-Angebot des TBÖ Interesse hat, kann sich bei Dorothee Rüssmann telefonisch unter 74 87 17 anmelden.