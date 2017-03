Burscheid. Renate Fischer stellt ab heute ihre „Papiergeschöpfe“ im Kulturbadehaus aus. Dabei bekommen die Burscheider nicht nur eindrucksvolle Arbeiten wie die „Netzspiele“ (Foto: J. Heimann) der Künstlerin zu sehen, deren Werke ihre Farbintensität und -nuancen je nach Lichteinfall verändern. Auch die spannende Methode des Papierschöpfens stellt die ehemalige Kunstlehrerin heute bei der Vernissage (19.30 Uhr) vor. Die einzelnen Arbeitsschritte werden per Fotorahmen demonstriert, dazu gibt es persönliche Erläuterungen der Künstlerin. Beispielsweise, wie sie das Papier in einem „Holländer“ stundenlang vorbereitet, bevor die flüssige Masse dann unter anderem in den Zwischenräumen von Drahtgestellen getrocknet wird. Bis zu zwölf Arbeitsgänge stehen dabei an. Ein Werk wie das der Netzspiele kostet etwa 210 Euro. Die Ausstellung ist bis zum 9. April an Werktagen von 18 bis 20 Uhr, an Samstagen von 11 bis 17 Uhr und an Sonntagen von 14 bis 18 Uhr im Burscheider Kulturbadehaus zu sehen. hmn