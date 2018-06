Zahl der Arbeitslosen ist im Juni weiter gesunken.

Rhein.-Berg. Kreis/Leverkusen.Auch im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen – wenn auch abgeschwächt – weiter gesunken. Die Arbeitslosenzahl insgesamt betrug 20 844 Personen (Rheinisch-Bergischer Kreis, Oberbergischer Kreis und Leverkusen); dies sind 209 oder ein Prozent weniger als im Mai und 2857 oder 12,1 Prozent weniger als im Juni 2017. Die Arbeitslosenquote liegt weiter bei 5,4 Prozent, nach 6,2 Prozent im Vorjahr.

Marcus Weichert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach: „Die Zahl der Arbeitslosen ist weiter gesunken, jedoch nicht so stark wie in den vergangenen Monaten. Hier dürften die anstehenden Sommerferien ein Grund sein. Die Arbeitskräftenachfrage ist und bleibt jedoch hoch. Auch wenn der Stellenzugang etwas niedriger ausfällt als im Vormonat: Die Fachkräftenachfrage wird auch in Zukunft nicht abnehmen – daher ist es umso wichtiger, dass sich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer mit dem Thema Qualifi-zierung beschäftigen. Egal, ob arbeitslos oder in Beschäftigung: Wer keine Ausbildung hat und diese nachholen oder sich als Ungelernter über modulare Angebote weiterqualifizieren möchte, kann sich an die Agentur für Arbeit wenden.“

3370 Ausbildungsstellen wurden der Agentur für Arbeit gemeldet

Aktuell sind noch über 1400 Ausbildungsstellen in vielen Sparten unbesetzt. Insgesamt haben bislang 4331 Bewerber um eine Ausbildungsstelle die Dienste der Agentur in Anspruch genommen. Dies sind 191 oder 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr um diese Zeit. Gleichzeitig haben die Arbeitgeber der Region der Agentur für Arbeit insgesamt 3370 Berufsausbildungsstellen bis Ende Juni gemeldet. Das sind 96 (2,9 Prozent) mehr als im Vorjahr. 3348 der 3370 Stellen sind betriebliche Ausbildungsstellen. Aktuell gelten noch 1877 Bewerber als unversorgt, 154 oder 8,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig sind noch 1461 Ausbildungsstellen unbesetzt. Red