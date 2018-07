Zahl der im Handwerk neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge steigt um acht Prozent.

Köln. Im ersten Halbjahr 2018 haben die Handwerksunternehmen in der Region Köln/Bonn 1916 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Das ist ein Zuwachs von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (erstes Halbjahr 2017: 1774 neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse).

Die sehr gute Konjunktur beflügelt die Nachwuchswerbung des Handwerks. Im Großteil der Unternehmen in den Bau- und Ausbaubranchen sind die Auftragsbücher gut gefüllt, daher müssen Kunden länger als sonst auf den Fachbetrieb warten. „Handwerker werden dringend gebraucht, in den Handwerksbranchen gibt es sichere Arbeitsplätze und gute Verdienstmöglichkeiten“, betont Dr. Ortwin Weltrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Das trägt seiner Überzeugung nach dazu bei, dass „das Ansehen des Handwerksberufs wieder steigt und verstärkt junge Menschen hier ihre Zukunft sehen“.

Auch für Abiturienten sei eine Ausbildung im Handwerk attraktiver geworden. So hat sich in den Handwerksunternehmen des Kammerbezirks Köln der Anteil der Abiturienten unter den Ausbildungsstartern in den vergangenen Jahren spürbar erhöht – von sechs Prozent in 2010 über 12 Prozent in 2012 und 16 Prozent in 2014 auf inzwischen rund 20 Prozent.

Auch in der Ferienzeit findet eine Vielzahl von Bewerbungsgesprächen in den Unternehmen statt. Gerade Klein- und Mittelbetriebe sind bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen recht flexibel, so dass Jugendliche, die sich in den Sommerwochen um eine Lehrstelle bewerben wollen und hierzu kurzfristig für ein Praktikum bereit stehen, gute Aussichten haben. „In vielen Handwerksberufen gibt es freie Ausbildungsplätze, in der Ausbildungsplatz-Börse der Handwerkskammer sind derzeit 459 freie Lehrstellen gemeldet“, teilt Dr. Markus Eickhoff, stellvertretender Geschäftsführer der Handwerkskammer, mit. Beispielsweise können über das Internet-Portal der Handwerkskammer zu Köln 55 freie Lehrstellen für die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gefunden werden, 51 freie Stellen für die Ausbildung zum Elektroniker, 34 freie Stellen für die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker und 32 freie Stellen für die Ausbildung zum Dachdecker.

Wer noch in diesem Herbst mit der Ausbildung beginnen möchte, sollte die Unterstützung der Ausbildungsvermittler der Handwerkskammer in Anspruch nehmen. Diese ist unter Telefon 02 21/20 22 144 und per E-Mail unter ausbildungsvermittlung@hwk-koeln.de erreichbar.

