Der Kreis hat die Baugenehmigung für das Lokal „Alter Bahnhof“ erteilt. Jetzt kann auch der Betrieb im Gebäude starten.

Burscheid. Seit Freitag ist es amtlich: Nachdem am Donnerstagnachmittag Mitarbeiter der Kreisverwaltung die Nachbesserungen in dem Lokal „Alter Bahnhof“ an der Balkantrasse hinter dem Megafon hunter die Lupe genommen hatten, wurde am Freitag die Baugenehmigung erteilt. „Die Auflagen sind alle erfüllt“, bestätigte am Freitag auf BV-Anfrage Hannah Weißgerber, Sprecherin der Verwaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Wie die Stadtverwaltung ebenfalls bestätigte, sei dann auch sofort vom Burscheider Ordnungsamt die Konzession zum Betrieb einer Gaststätte erteilt worden. Die Papiere seien mit Blick auf die bevorstehende Genehmigung des Kreises bereits vorbereitet gewesen, damit Inhaber Mohamed Charara den uneingeschränkten Betrieb sofort starten könne. Übrigens: Eine Konzession nach dem Gaststättengesetz (§ 2) ist nur für den Ausschank von alkoholischen Getränken erforderlich. Für die Ausgabe von Speisen und alkoholfreien Getränken wird keine Konzession vom Ordnungsamt benötigt.

Charara: „Das komplette Areal hat nun geöffnet“

Mohamed Charara kündigte dann auch am Freitagmittag noch an, dass das komplette Areal von nun an geöffnet habe. Der Innenbereich von 9 bis 23 Uhr und der Außenbereich von 9 bis 22 Uhr. Bis 11.30 Uhr gebe es Frühstück, ab 11 Uhr sei der Biergarten geöffnet.

Wie berichtet, waren vom Bauamt der Kreisverwaltung Nachbesserungen im Bereich der Statik, beim Brandschutz und bei der Abluftanlage gefordert worden. Charara hatte zwar bereits ein Pre-Opening in einem nicht-öffentlichen Kreis „eröffnet“, dann aber wieder geschlossen. Vereinzelt hatte es danach immer wieder Sondergenehmigung zum Ausschank im Außenbereich gegeben. Das führte allerdings dazu, dass Bürger nicht wussten, ob sie das Lokal verbindlich aufsuchen konnten. Nun ist zumindest behördlich gewährleistet, dass der Inhaber seinen Betrieb reguliert aufnehmen kann. Der hat derweil schon neue Pläne und möchte einen weiteren Teil der Anlage ausbauen.