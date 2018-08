Am Wochenende findet am Fühlinger See das Mittelalterlich Fantasie Spectaculum statt.

Köln. Heute und morgen lässt das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), das nach Veranstalterangaben mit bis zu 3000 Mitwirkenden größte reisende Mittelalter-Kulturfestival der Welt, erneut seine fantastische mittelalterliche Erlebniswelt in Köln am Fühlinger See entstehen.

Auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände veranstalten die Ritter mehrmals täglich spannende Turniere und demonstrieren ihre brachialen Kampfkünste mit Schwertern, Äxten, Spießen und Morgensternen.

Drei Musikbühnen am Fühlinger See

Auf drei Musikbühnen erklingt nonstop Livemusik von Spitzenbands der Mittelalter- und Folkszene: Saltatio Mortis, Versengold, Fiddlers Green, Knasterbart, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Saor Patrol, Feuerschwanz, Rapalje, Ye Banished Privateers, Cultus Ferox, Duivelspack, und Waldkauz.

Beliebt bei großen und kleinen Gästen sind auch der Gaukler Narrenkai, der Kraftjongleur Bagatelli, der Zauberer Orlando von Godenhaven, der Falkner Achim mit seiner Greifvogelshow, das Stelzentheater Feuervögel, „Der Tod“, der Bettler „Hässlicher Hans“ und Liam Bo Skol, der Sagamann.

Täglich wird ein großes Bruchenball-Turnier mit zahlreichen Mannschaften aus den Bereichen Heerlager, Markthändler und Künstler veranstaltet. Beim Bruchenball geht es darum, einen bis zu 120 Kilo schweren Ball, eigentlich eine mit Stroh oder Tannenzapfen gefüllte Kuhhaut von 90 bis 120 Zentimetern Durchmesser, in den gegnerischen Torkreis zu befördern. Mit diesem Kampfspiel maßen früher die Knappen der Ritter ihre Kräfte, nachdem sie sich bis auf die Bruche, die mittelalterliche Unterhose, entkleidet hatten.

Am heutigen Samstag versammeln sich die Gäste um 22 Uhr zum spektakulären Feuerspektakel mit den Feuervögeln. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird es ein „Fabelwesen-Festival“ geben. In der extra eingerichteten Fabelwesen-Festival-Arena können sich alle Fabelwesen heute und morgen dem staunenden Publikum präsentieren.

Wettbewerb der Fabelwesen beim Spectaculum

Das MPS hofft auch, passend zum Fühlinger See, auf fabelhafte Wasserwesen, beispielsweise Seepferdchen, Meerjungfrauen, Wasserschlangen oder Seeungeheuer. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Eine Fachjury belohnt an jedem Tag die sechs schönsten Gewandungen mit Geldpreisen (1000, 600, 400, 200 und 100 Euro).

35 Heerlager präsentieren sich dem Publikum, und 140 Händler bieten Ihre Waren feil. Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Rasten und Entspannen ein. Zahlreiche Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen dafür, das niemand hungern oder dursten muss.

Der morgige Sonntag ist Familientag - alle Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen Eintritt. Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es unter:

spectaculum.de