Die Polizei Köln richtet eine Fahndungsseite für sichergestellte Fahrräder ein.

Leverkusen/Köln. Die Polizei Köln hat eine Fahndungsseite im Internet freigeschaltet,+ auf der sie Fotos von sichergestellten, mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern präsentiert. Die Gesamtumstände der Sicherstellung sprechen dafür, dass es sich bei dem letzten Besitzer nicht um den rechtmäßigen Eigentümer handelt. Unter dem Link können Opfer von Fahrraddiebstählen, die sich die für die Fahndung wichtige Rahmennummer nicht notiert hatten oder den Diebstahl ihres Fahrrads nicht angezeigt haben, selbstständig recherchieren. Die im April 2018 eingerichtete Ermittlungsgruppe „Fahrrad“ der Polizei Köln startet mit der Fahndungsseite eine Offensive gegen den oftmals schwer aufzuklärenden Fahrraddiebstahl.

Organisierte Tätergruppen im Visier

Kripochef Klaus-Stephan Becker: „Durch 9140 Fahrraddiebstähle in 2017 ist ein Schaden von über fünf Millionen Euro entstanden. Ich verspreche mir durch die neue Ermittlungsgruppe vor allem Erfolge gegen organisierte Tätergruppen. Aber auch Prävention ist wichtig. Ist ein Fahrrad nur abgeschlossen, lässt es sich in wenigen Sekunden in einen Transporter laden. Ein an einem fest verankerten Fahrradständer angeschlossenes Rad ist für Täter deutlich schwieriger mitzunehmen.“

Die Fahndungsseite startet mit 31 mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern aus verschiedenen Ermittlungsverfahren. Wer sein Rad wiedererkennt, kann sich unter Angabe der Fotosignatur mit dem Kriminalkommissariat 53 unter Telefon 02 21/22 90 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung setzen.

Der Ermittlungsgruppe Fahrrad gehören sechs Ermittler an, die sich auf der Venloer Straße ausschließlich mit Fahrraddiebstählen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Köln beschäftigen. Die Ermittler wissen, dass viele Fahrraddiebstähle gar nicht angezeigt werden. Den rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrads zu finden, ist schwer, wenn die Rahmennummer nicht bekannt oder das Rad nicht codiert ist. Ein Fahrradpass hilft nach einem Diebstahl bei der polizeilichen Fahndung.

koeln.polizei.nrw/artikel/fahndung-nach-eigentuemern-wem-gehoeren-diese-raeder