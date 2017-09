Stadt bitte alle Bürger, sich bei den Vorschlägen für die Wahl zu beteiligen. Die Ehrung findet im Frühjahr 2018 statt.

Burscheid. Auch in diesem Jahr werden Menschen, die sich in herausragender Form engagieren, mit der Ehrenbezeichnung „Burscheider/in des Jahres“ ausgezeichnet. Gesucht wird der Burscheider, die Burscheiderin oder die Burscheider Gruppe des Jahres.

Auch 2017 möchte die Stadt Burscheid die bereits zur Tradition gewordene Ehrung vornehmen. Denn nur durch der Leistung der vielen Ehrenamtlichen könnten viele Aufgaben und Projekte umgesetzt werden. Gerade dieser Einsatz mache die Stadt aus. Mit der Auszeichnung möchte die Verwaltung das Engagement der Burscheider anerkennen und sich – auch im Namen aller Bürger der Stadt – für das Engagement bedanken.

Die Stadtverwaltung nimmt Vorschläge bis Oktober entgegen

Bis zum 15. Oktober nimmt die Stadtverwaltung Vorschläge entgegen. Die benannte Person oder Personengruppe muss Einwohner/in der Stadt Burscheid sein oder sich ehrenamtlich in oder für Burscheid engagieren; es können auch Jugendliche und junge Leute sein, die sich in besonderem Maße einsetzen. Aber auch Burscheider, die sich international in Krisengebieten betätigen, können benannt werden. Die Nominierung sowie die Auszeichnung „Burscheider/in des Jahres“ erfolgen unabhängig von den Ausgabekriterien der Ehrenamtskarte, die ehrenamtlich Engagierte seit Juli 2012 unter bestimmten Voraussetzungen in Burscheid beantragen können.

Die Vorschläge müssen schriftlich im Rathaus eingereicht werden

Vorschläge sind schriftlich auf maximal einer DIN A 4-Seite entweder per Email an buergermeister@burscheid.de oder an die Stadt Burscheid, Bürgermeister Stefan Caplan, Höhestraße 7 bis 9, einzureichen. Folgende Angaben müssen enthalten sein:

Name, Adresse und Telefonnummer der vorgeschlagenen Person/Personengruppe; Beschreibung des Engagements sowie Name, Anschrift und Telefonnummer des Vorschlagenden.

Eine Auswahlkommission, bestehend aus Repräsentanten der Kirchengemeinden, dem Arbeitskreis Kinder- und Jugendarbeit, dem Integrationsrat, dem Seniorenbeirat, dem Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung, der Arbeitsgemeinschaft Musik, dem Stadtsportverband Burscheid sowie dem Bürgermeiste berät Anfang November über die eingereichten Vorschläge. Die Entscheidung der Auswahlkommission wird im November dem Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung vorgelegt.

Die Festveranstaltung wird voraussichtlich im Februar oder März des kommenden Jahres im Haus der Kunst – wie in den Jahren zuvor zusammen mit der Sportlerehrung – stattfinden. Der Termin wird noch bekannt gegeben.