Team hat sich deutlich verstärkt.

Witzhelden. Mit zwei Aufstiegen in Serie zählen die Handballerinnen des TVW zu den erfolgreichsten Mannschaften der Vergangenheit. In der Oberliga will die von Sascha Pauly trainierte Truppe weiter in der Erfolgsspur bleiben.

„Natürlich sind das ehrgeizige Ziele und die Gegner werden deutlich stärker. Doch auch meine Mannschaft hat sich weiter entwickelt und sollte auf diese Veränderungen vorbereitet sein“, sagt Pauly. Besonders mit den Neuzugängen Christin Storck, Shiona Pauly und Anne Bohrmann haben die „Turmladies“ Qualität dazu gewonnen. In erster Linie ist der Kader wesentlich breiter aufgestellt, somit können in Zukunft Ausfälle besser kompensiert werden. Zugänge: Christin Storck (WMTV Solingen), Shiona Pauly (HSV Gräfrath), Anne Bohrmann (Mettmann Sport), Antje Schmitz, Luisa Lubberich (beide Bergische Panther A-Jugend). Abgänge: Sandra Pauly, Sabrina Schmidt, Sarah Rann (alle TV Witzhelden II) Sandra Okos, Julia Garzarek, Katharina Esch (alle Ziel unbekannt), Steffi Heider (Karriereende). Kader: Tor: Jessica Remmel, Anika Böllstorf. Außen: Miriam Thilker, Nina Windmann, Shiona Pauly, Lidija Hepp, Kathrin Frielingsdorf. Rückraum: Carolin Körner, Luisa Lubberich, Jessica Hantusch, Michelle Niederstetter, Christin Storck, Anne Brüggemann, Elisabeth Garcia. Kreis: Ines Heimann, Antje Schmitz. Trainer: Sascha Pauly im fünften Jahr. Termine: 23.08. gegen Wermelskirchen (20.30 Uhr); 25.08. Saisoneröffnung gegen Wald-Merscheid (16 Uhr); 26.08. bei Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr); 01.09. Turnier in Düsseldorf; 08.09. Meisterschaftsauftakt in Königshof (16 Uhr).