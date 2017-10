Burscheid. Der ASB bietet am Dienstag, 17. Oktober, einen Tagesausflug für die Senioren Burscheids an. Die Fahrt geht zum Schloss Sayn. Abfahrt des Busses ist um 9.30 Uhr am Haus der Begegnung, Montanusstraße 8. Nach Besichtigung des Schlosses gibt es ein Mittagsbuffet im Schlossrestaurant. Daran anschließend wird der benachbarte Schmetterlingsgarten besucht. Zusammen mit rund 1000 Schmetterlingen leben Sittiche, Schildkröten, Wachteln und Leguane im Schmetterlingshaus. Die Wege sind so angelegt, dass sie auch von Rollstühlen befahren werden können. Der Eigenanteil für diese Fahrt beträgt 30 Euro. Darin beinhaltet sind die Buskosten, alle Eintritte und das Mittagessen. Auf Anfrage kann ein PKW-Zubringerdienst zum Haus der Begegnung eingerichtet werden. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen unter Telefon 6 11 10. Red

Burscheid. Andreas Körschgen ist leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Er macht sich in Burscheid und Umgebung auf die Pirsch um Natur und Tierwelt zu fotografieren. Dabei kommen erstaunliche Bilder zustande und man fragt sich oft: „Und das ist hier in meiner Heimat?“ Seine schönsten Aufnahmen wird er am Freitag um 16 Uhr im Tri-Café an der Bürgermeister-Schmidt-Straße 25 in einer Dokumentation zeigen und darüber berichten, wie es ihm gelungen ist, diese Aufnahmen zu machen. Das Tri-Café ist an diesem Freitag ab 15 Uhr geöffnet. Red