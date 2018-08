Das Programm der Stadtbücherei im kommenden Monat.

Burscheid. Folgende Veranstaltungen bietet die Stadtbücherei im kommenden Monat an: Sütterlin-Lesestunde Am Samstag, 8. September, trifft sich der Sütterlin-Lesekreis von 15 bis 17 Uhr in der Stadtbücherei. Gemeinsam werden Texte in Sütterlinschrift entziffert. Interessenten melden sich unter Telefon 6 19 60 in der Stadtbücherei. Vorkenntnisse sind erforderlich. Der Eintritt ist frei. Bücher-Flohmarkt Am Sonntag, 9. September, öffnet von 11 bis 17 Uhr im Rahmen des Burscheider Bauernmarktes die Stadtbücherei. Im Lesecafé gibt es Waffeln und Kaffee. In einer riesigen Auswahl an antiquarischen Büchern kann gestöbert werden. Der Erlös geht an den Förderverein der Stadtbücherei, der mit den Einnahmen aus dem Flohmarkt-Verkauf regelmäßig neue Bestseller und DVDs, aber auch Lesungen finanziert. Literarischer Vormittag Am Freitag, 14. September, findet von 10 bis 11.30 Uhr der Literarische Vormittag statt. Hier treffen sich Literaturfreunde bei einer Tasse Kaffee einmal im Monat in der Stadtbücherei. Um Anmeldung unter Telefon 88 98 wird gebeten (Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbücherei, Eva Scholand). Der Eintritt ist frei. Red