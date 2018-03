Kundenzentrum der Stadtwerke weiter für Erdgasfragen offen.

Burscheid. Seit Anfang März arbeiten die Stadtwerke Burscheid nun mit der Belkaw mit Sitz in Bergisch Gladbach zusammen. Dies hatten die Gesellschafter der Energieversorger vor Jahreswechsel wie berichtet so beschlossen.

Neben der Stromversorgung ist die Belkaw nun seit Anfang des Monats auch für die Erdgasversorgung in Burscheid zuständig. Für die Kunden ändere sich dadurch nichts. Die Verträge gingen – sofern die Versorger bei dem neuen Versorger bleiben wollen – automatisch und unverändert auf die Belkaw über. Auch an den Preisen werde sich in diesem Jahr nichts ändern, heißt es jetzt aus dem Hause Belkaw.

Unverändert bleiben die Stadtwerke Burscheid weiterhin für die Trinkwasserversorgung in Burscheid verantwortlich.

Bekannte Ansprechpartner weiter an der Pastor-Löh-Straße

Christian Meuthen, Geschäftsführer der Stadtwerke Burscheid: „Wir haben die kaufmännische und technische Zusammenarbeit im vergangenen Jahr gemeinsam auf den Weg gebracht. Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht. Für die Kunden in Burscheid wird sich 2018 gar nichts ändern. Die bekannten Ansprechpartner sind auch weiterhin für sie in der Pastor-Löh-Straße da.“ In dem dortigen Kundenzentrum würden auch die Fragen zur Erdgasversorgung beantwortet.

Belkaw-GeschäftsführerKlaus Kaiser spricht sogar von Vorteilen für die Burscheider Kunden durch den neuen Anbieter. „Künftig können die Kunden in Burscheid Strom, Erdgas oder Wärme, aber auch innovative Energieanwendungen bequem aus einer Hand erhalten.“ Red