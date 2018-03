Frauen des TBÖ gewinnen, sind aber weiter Letzter.

Burscheid.Mit dem ersten Sieg in diesem Jahr haben die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TB Großösinghausen eine lange Durststrecke beendet. Gegen die DJK BW Annen III feierte man am Samstag einen knappen 8:6-Heimsieg.

Als die Gäste lediglich mit ihren Spielerinnen auf den Positionen vier bis sechs sowie einer Jugendspielerin aus der vierten Mannschaft antraten, plante der TBÖ aus taktischen Gründen die Aufstellung um. So spielte Heike Fischer nur im Doppel und Monika Otto trat trotz Verletzung doch im Einzel an. Die in glänzender Form agierende Angelika Zybarth glich im oberen Paarkreuz die eingeplanten drei Niederlagen von Otto mit drei Siegen aus. Nachdem die Doppel mit 1:1 endeten, verschafften Bärbel Lang und Uli Birkenbeul im unteren Paarkreuz mit je 2:1 Spielen dem TBÖ den entscheidenden Vorteil. Der Weg zum Klassenerhalt ist für den Tabellenletzten dennoch steinig.

Die erwarteten Resultate brachte der Doppelspieltag für die Landesliga-Tischtennisspieler des TBÖ. Gegen den TSV Seelscheid wurde man am Freitag als Gastgeber der Favoritenrolle gerecht und siegte ungefährdet mit 9:3. Mit dem gleichen Resultat unterlagen die Burscheider einen Tag später beim TTC Dormagen. Die Chancen auf einen TBÖ-Sieg schrumpften drastisch, als Spitzenspieler Thorsten Birg, dessen Bilanz gegen Seelscheid noch makellos war, ausfiel. Gegen die in Bestbesetzung spielenden Gastgeber gingen bereits die Auftaktdoppel zum 0:3 verloren. paa