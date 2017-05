Mit einem Trick schafft es ein Dieb, sich im Hause eines Rentners alleine umzuschauen. Dabei stiehlt er ein Portmonee und Schmuck.

Bergisch Gladbach. Gegen 14.15 Uhr klingelte es am Freitag an der Haustüre in der Straße Am Kamelsbuckel. Ein 93-Jähriger öffnete die Tür und stand einem angeblichen Handwerker gegenüber. Der erklärte, dass er die Wasseranschlüsse im Haus kontrollieren müsse. Der Rentner bat den Mann ins Haus und zeigte ihm alle betreffenden Stellen mit Wasseranschlüssen. Dann forderte der Fremde den 93-Jährigen auf, im Keller den Hauptwasserhahn zu schließen und dort auf weitere Anweisung zu warten. Freundlich helfend begab sich der Rentner daraufhin in den Keller. In dieser Zeit durchsuchte der angebliche Handwerker verschiedene Räume und Behältnisse und stahl daraus eine Geldbörse mit Papieren und eine kleine Menge Bargeld, sowie Modeschmuck und Uhren. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann soll circa 40 bis 45 Jahre alt sein. Er war etwa 175 cm groß bei kräftiger Statur. Er hatte mittellange und ungekämmte Haare. Bekleidet war der Dieb mit einem dunkelgrauen bis schwarzen Overall. In der Hand hielt er etwas, das nach einem Montagegerät aussah.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr jemanden in Tatortnähe beobachtet haben, auf den die Beschreibung passt, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden.