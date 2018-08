„Best Ager“ – die Damen und Herren in den besten Jahren – wandern ab Bellinghausen. Acht Kilometer Erholung.

Burscheid. „Wir wandern, wir wandern . . .“, heißt es wieder am Samstag, ab 11 Uhr. Am Wanderparkplatz in Bellinghausen geht es von da aus durchs Eifgental etwa acht Kilometer durch die noch grüne, heitere Natur. Dazu lädt das ZWAR-Netzwerk ein.

Um 14 Uhr werden alle Wanderer am Ausgangspunkt sein; ein gemütlicher Platz zum Ausklingen ist ausgesucht. Die Wandergruppe formierte sich bereits im August 2017, als sich auch in Burscheid die „Best-Ager“ überzeugen ließen, sich auf die lockere Art der Freizeitgestaltung einzulassen, die von der ZWAR-Initiative (Dortmund) bundesweit vorgestellt wurde.

Lockere Gruppenstruktur ohne vereinsmäßige Bindung

ZWAR steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“. In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits 70 Orte mit ZWAR-Netzwerken, in denen sich agile Menschen über 55 Jahren locker versammeln.

Ohne feste Mitgliedschaft in einem speziellen Verein sahen Bürgerinnen und Bürger mit etwas mehr freien Stunden als zur Zeit ihrer beruflichen Tätigkeit eine Lücke im üblichen Angebot und taten sich je nach Hobbywunsch zusammen. Und weil es viel entspannter ist, wenn einer in der Runde vorplant und vorbereitet, hat für die Wanderer Karl-Heinz Lußem sich den „Hut“ aufgesetzt. Gemeinsam mit einer ebenso fitten Wanderfrau suchen sie immer neue Routen durch die nähere Umgebung aus.

Nur in der absoluten Hitzephase pausierte der Treff einmal

Ausgefallen sind die 14-tägigen Treffs in letzter Zeit nur einmal, weil die Außentemperatur über das erträgliche Maß hinaus ging. Wo der Weg und die gemeinsamen Stunden jeweils lang gehen, braucht den ZWAR-Orientierten keiner mehr vorzugeben. Im Anfang der Initiative standen die Quartiersentwicklungs-Beauftragten Maryam Galicki und Jana Lauffs den Ideen, Wünschen und Ausführungen der einzelnen Hobbygruppen noch mit Rat und Tat zur Seite. Sie sind auch jetzt noch gerne präsent, wo Fragen auftauchen.

Gibt es wirklich keine unklaren Punkte mehr – eventuell beim Basistreffen aller Gruppen? Lußem: „Seit April haben wir ein festes „Zuhause“ für die monatlichen Treffen im Tri-Café, daher lässt sich vieles leichter regeln. Für Zusammenkünfte einer relativ kleinen Organisation wie den Burscheider ZWAR-Bedürfnissen war das Kulturbadehaus auf die Dauer nicht der geeignete Raum. Beim Austausch mit den anderen Hobby-Genießern aus den Bereichen Handarbeit, Malen, Spielangeboten, Fahrrad-Fans, usw. hören alle jedesmal neue, interessante Dinge und freuen sich gemeinsam daran.“ Karl-Heinz Lußem trägt übrigens auch den „Hut“ für die Boule-Gruppe und lädt dafür ebenso stets gerne zum Mitmachen ein.