Leverkusen. Aktuell wird auf der Wöhlerstraße vor der Einfahrt zu den beiden Parkhäusern am Kinopolis eine Ampel aufgestellt, damit diese in der Vorweihnachtszeit in Verkehrsspitzen die Ausfahrt aus dem Parkhaus der Rathaus-Galerie verbessert. Diese Ampelanlage soll den Verkehr auf der Wöhlerstraße für einige Sekunden anhalten, damit die Fahrzeuge aus dem Parkhaus der Rathaus-Galerie abfließen können. Denn insbesondere in der Vorweihnachtszeit kam es in der Vergangenheit in diesem Bereich zu langen Rückstaus, der sich bis in die Parkhäuser hinein auswirkte. Wegen der vorfahrtberechtigen Fahrzeuge und der Staulage auf der Wöhlerstraße war eine Ausfahrt aus den Parkhäusern nur erschwert und mit langen Wartezeiten möglich.

Die Ampel soll montags bis donnerstags von 17 bis 19.30 Uhr sowie freitags und samstags von 15 bis 19.30 Uhr geschaltet werden. Zum Mitternachtsshopping am Samstag, 2. Dezember, an dem die Geschäfte bis 24 Uhr geöffnet haben, wird die Ampel voraussichtlich von 15bis 23 Uhr in Betrieb genommen. Am verkaufsoffenen Sonntag, 17. Dezember, ist eine Inbetriebnahme der Ampel von 15 bis 18 Uhr geplant. Sollte sich zeigen, dass die Zeiten sich nicht bewähren, kann eine Anpassung erfolgen. Die Ampel wird morgen zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr testweise eingeschaltet.