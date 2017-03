Am Samstag Behinderung auf A1 zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen

Burscheid.. Zur Vorbereitung von Verstärkungsarbeiten am Brückenbauwerk "Lambertsmühle" wird am Samstag ab 8 Uhr in Richtung Köln eine Baustelle eingerichtet. Während der Einrichtung kommt es am Wochenende zu Fahrstreifensperrungen.

In der eingerichteten Baustelle wird ab Montag der Standstreifen in den nächsten Wochen verstärkt. Dem Verkehr stehen während der Bauzeit immer drei, wenn auch verengte, Fahrstreifen zur Verfügung.

Diese Arbeiten an den Standstreifen sind Voraussetzung dafür, dass eine Baustellenverkehrsführung einrichtet werden kann um die Verstärkungsarbeiten an dem Brückenbauwerk selbst durchzuführen.