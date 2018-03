Junge Menschen können von 18 bis 22 Uhr bei Sportarten in den Vereinen reinschnuppern.

Burscheid.Nachdem es im vergangenen Jahr keine Nacht des Sports in Burscheid gab, soll sie in diesem Jahr wieder stattfinden. Veranstaltungstag möglichst aller Vereine soll der 9. Juni sein, wie Sabine van der Heide, Jugendwartin beim Stadtsportverband, am Donnerstag bei der Versammlung der Jugend erklärte. „Wir öffnen die Türen für alle Interessenten“, sagte sie. Vorgesehen sei das von 18 bis 22 Uhr. „Wir können aber gerne auch noch etwas um 23 Uhr anbieten“, so die Koordinatorin. Weitere Planungen folgen noch.

Bislang beteiligen sich TGH (mit Tischtennis, Tanzen, Fußball und Turnen), TBÖ (Trampolin und Tischtennis), Hilgener Schützen (Schießen), BTG (noch nicht bekannt), TTC (Tischtennis) Panther (zwei verschiedene Handballgruppen), Burscheider Schützen (Bogenschießen und Luftgewehr), Tennisclub Grün-Weiß (Tennis), Reit- und Fahrverein (Vorführungen, Dressur, Pflege und Stallbesichtigung) sowie der Behinderten-Reha-Sportverein (Dance, Showdance, Musikzirkel). Wegen der möglichen Erneuerung des Platzes auf dem Griesberg hat der BV Burscheid abgesagt.

Bodo Jakob: „Das soll keine Gala werden, es handelt sich um eine Initiative, um junge Menschen für den Sport im Verein zu begeistern.“ Ein „Taxi“ werde nicht mobile Kinder an dem Abend zu den Hallen und Plätzen bringen. Red